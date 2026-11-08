அரும்புலியூர் ஏரி கால்வாய் துார்வாரி சீரமைப்பு

UPDATED : நவ 07, 2026 02:36 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:32 PM
உத்திரமேரூர்: அரும்புலியூர் ஏரிக்கான பாலாற்று நீர்வரத்து கால்வாய் நீர்வளத் துறை சார்பில் துார்வாரி சீரமைக்கப்படுகிறது.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், அரும்புலியூரில், நீர்வளத் துறை கட்டுப்பாட்டிலான 300 ஏக்கர் பரப்பிலான ஏரி உள்ளது. மழைக்காலத்தில் இந்த ஏரி முழுமையாக நிரம்பினால், அத்தண்ணீரை கொண்டு அரும்புலியூர், சீத்தாவரம், காவணிப்பாக்கம், கரும்பாக்கம் பகுதிகளில் உள்ள, 400 ஏக்கர் பரப்பிலான விவசாய நிலங்கள் பாசனம் பெறும்.
இந்த ஏரிக்கு பழையசீவரம் பாலாற்றில் இருந்து பிரிந்து செல்லும் 3 கி.மீ., துாரம் கொண்ட நீர்வரத்து கால்வாய் உள்ளது.
மழைக்காலத்தில், பாலற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் சமயங்களில் இக்கால்வாய் மூலம் சென்றடையும் தண்ணீர் ஏரி நிரம்புவதற்கான முக்கிய நீராதாரமாக இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், இந்த கால்வாயில் பினாயூர் மலையையொட்டி மற்றும் பினாயூர் ஏரி அருகே 1 கி.மீ., துாரத்திற்கு துார்ந்து பல்வேறு செடிகள் வளர்ந்து புதராக இருந்தது.
இதனால் பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டாலும் அரும்புலியூர் ஏரிக்கு தண்ணீர் சென்றடைவதில் சிக்கல் இருந்தது.
தற்போது பருவ மழை தீவிரம் அடைந்துள்ளதால் துார்ந்த கால்வாய் பகுதிகளை துார்வாரி சீரமைக்க அப்பகுதி விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வந்தனர்.
அக்கோரிக்கையை ஏற்று உத்திரமேரூர் நீர்வளத் துறை சார்பில் அரும்புலியூர் ஏரிக்கான பாலாற்று கால்வாய் துார்வாரி சீரமைக்கப்படுகிறது.