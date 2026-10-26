குப்பை கழிவுகளை தரம்பிரித்து வழங்க கோரி விழிப்புணர்வு
குப்பை கழிவுகளை தரம்பிரித்து வழங்க கோரி விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 11, 2026 08:22 PM
ADDED : அக் 11, 2026 08:17 PM
காஞ்சிபுரம்: திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின்கீழ், காஞ்சிபுரத்தில் குப்பை கழிவுகளை நான்கு விதமாக பிரித்து பொதுமக்கள், வணிக நிறுவனங்கள் வழங்க வேண்டும் என, நேற்று துாய்மை பணியாளர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ், காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள், வணிக நிறுவனங்கள் குப்பை கழிவுகள் உருவாகும் இடத்திலேயே நான்கு விதமாக பிரித்து வழங்க வேண்டும் என, காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், விழிப்புணர்வு பிரசாரம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இதில் ஒரு பகுதியாக, மாநகராட்சி துப்புரவு அலுவலர் சுகவனம் தலைமையில், துப்புரவு ஆய்வாளர்கள், துப்புரவு மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் துாய்மை பணியாளர்கள் நேற்று, விழிப்புணர்வு பிரசாரம் மேற்கொண்டனர்.