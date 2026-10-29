அய்யன்பேட்டை கோவில் ஆக்கிரமிப்பு நிலங்கள் மீட்கப்படும்: தக்கார்
அய்யன்பேட்டை கோவில் ஆக்கிரமிப்பு நிலங்கள் மீட்கப்படும்: தக்கார்
ADDED : அக் 28, 2026 05:30 PM
வாலாஜாபாத்: ‘அய்யன்பேட்டை வெங்கடேசப் பெருமாள் கோவிலுக்கு சொந்தமான 45 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான சொத்துக்கள் மீட்கப்படும்’ என, தக்காராக இன்று (அக்.,28) பொறுப்பேற்றுள்ள தின்ஷா தெரிவித்தார்.
காஞ்சிபுரம் அடுத்த, அய்யன்பேட்டை கிராமத்தில், வெங்கடேசப் பெருமாள் கோவில் உள்ளது. இந்த கோவிலுக்கு, கடைகள், நிலங்கள் என, பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சொத்துக்கள் உள்ளன.
பெரும்பாலான சொத்துக்கள், ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளன. அதை மீட்க வேண்டும் என, தனி நபர் ஒருவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், வழக்கு தொடுத்திருந்தார். மேலும், கோவில் நிர்வாகத்தை, ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறையினர் கையகப்படுத்தி, ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களை மீட்க வேண்டும் என, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதை ஏற்று, காஞ்சிபுரம் வழக்கறுத்தீஸ்வரர் கோவில் செயல் அலுவலருக்கு, அய்யன்பேட்டை வெங்கடேசப் பெருமாள் கோவில் தக்காராக, காஞ்சிபுரம் ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை உதவி ஆணையர் ஜெயா உத்தரவிட்டார்.
அதன்படி இன்று, வழக்கறுத்தீஸ்வரர் கோவில் செயல் அலுவலர் தின்ஷா என்பவர், அய்யன்பேட்டை வெங்கடேசப் பெருமாள் கோவில் தக்காராக பொறுப்பேற்று கொண்டார்.
கோவிலுக்கு சொந்தமான 45 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான 11 ஏக்கர் நிலங்கள் மீட்கப்படும் என, தின்ஷா இன்று தெரிவித்தார்.