ஜாமினில் வந்த வாலிபர் பட்டாக்கத்தியால் வெட்டி கொலை: மூன்று பேர் போலீசில் ‘சரண்’
ஜாமினில் வந்த வாலிபர் பட்டாக்கத்தியால் வெட்டி கொலை: மூன்று பேர் போலீசில் ‘சரண்’
UPDATED : அக் 27, 2026 09:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:07 PM
சென்னை: கஞ்சா வழக்கில் சிறை சென்று ஜாமினில் வெளிவந்த, 21 வயது வாலிபரை, மூன்று பேர் கும்பல் பட்டாக்கத்தியால் சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்து விட்டு, போலீசில் சரண் அடைந்தது.
மைலாப்பூர், ராமகிருஷ்ணா புரத்தை சேர்ந்தவர் வேணுகோபால் மகன் மைத்ரேயன், 21. சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி. சில நாட்களுக்கு முன், மைலாப்பூர் போலீசார் கஞ்சா வழக்கில் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
கடந்த 21ம் தேதி, ஜாமினில் வெளிவந்த இவர், மைலாப்பூர் காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்து போட்டு வந்தார். எதிரிகளுக்கு பயந்து திருவான்மியூர், ராயபுரம் என உறவினர்கள் வீடுகளில் மாறி, மாறி தங்கினார்.
நேற்று காலை, கையெழுத்து போட்டு விட்டு ஆட்டோவில் திருவான்மியூர் நோக்கி புறப்பட்டார்.
அடையாறு, இந்திரா நகர் அருகில் சென்றபோது, இரண்டு பைக்கில் உணவு டெலிவரி நிறுவன சீருடை அணிந்து வந்த மூன்று பேர், ஆட்டோவை மறித்து, மைத்ரேயனை சாலையில் இழுத்து போட்டு பட்டாக் கத்தியால் சரமாரியாக வெட்டி விட்டு தப்பினர். இதில் மைத்ரேயன் உயிரிழந்தார்.
அங்கிருந்த சிலர் அதை வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவு செய்துள்ளனர். அடையாறு போலீசார், உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனை செய்ய ராயப்பேட்டை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். போலீசார் தனிப்படை அமைத்து, கொலையாளிகளை தேடி வந்த நிலையில் நேற்று மாலை, ஜீவானந்தம், 20, சூர்யா, 21, விக்னேஷ், 20, ஆகியோர் மைலாப்பூர் காவல் நிலையத்தில் சரண் அடைந்தனர்.
போலீசார் கூறியதாவது:
நண்பர்களான மைத்ரேயன், சூசை ஒரு குழுவாகவும், ஜீவானந்தம் மற்றொரு குழுவாகவும் செயல்பட்டனர். இரு தரப்புக்கும் போட்டி இருந்தது. கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் சூசையை, ஜீவானந்தம் தரப்பு வெட்டி கொலை செய்தது.
அதன்பின் மைத்ரேயன் தனி ஆளாக செயல்பட்டு வந்தார். இவரையும் கொலை செய்தால், போட்டிக்கு ஆள் இல்லை என நினைத்த ஜீவானந்தம், மைத்ரேயனை கொலை செய்ததாக தெரிகிறது. நண்பன் சூசையை கொலை செய்ததால் தன்னை மைத்ரேயன் கொலை செய்து விடுவார் என்ற பயத்தில், அவரை ஜீவானந்தம் கொலை செய்தாரா எனவும் விசாரணை நடக்கிறது.
இவ்வாறு போலீசார் கூறினர்.