ஊமத்தங்குளம் துார்வாரும் பணியை விரைந்து முடிக்க பி.டி.ஓ., அறிவுறுத்தல்
ஊமத்தங்குளம் துார்வாரும் பணியை விரைந்து முடிக்க பி.டி.ஓ., அறிவுறுத்தல்
ADDED : நவ 18, 2026 03:48 PM
காஞ்சிபுரம்: முத்துவேடு ஊராட்சியில் உள்ள ஊமத்தங்குளம் துார்வாரும் பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ரங்கராஜன், நேற்று, ஆய்வின்போது பணியாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், முத்துவேடு ஊராட்சியில் உள்ள ஊமத்தங்குளம் துார்வாரி, கரைகளைப் பலப்படுத்தும் பணி இன்று (நவ.,18) நடைபெற்றன.
இப்பணியில் ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் 65 பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். அவர்கள், குளத்தில் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த செடி, கொடிகள் மற்றும் மண்களை அகற்றி கரைகளை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த பணிகளை காஞ்சிபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ரங்கராஜன் இன்று ஆய்வு செய்தார். அப்போது, பணிகளைத் தரமாகவும், விரைவாகவும் முடிக்குமாறு பணியாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
ஊராட்சி செயலர் சீனிவாசன், மக்கள் நலப் பணியாளர் மாறன், பணிதளப் பொறுப்பாளர்கள் திவ்யா, குணாளன் உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.