மாடி தோட்டத்திலும் சாகுபடியாகும் பீட்ரூட் நிற கொய்யா
மாடி தோட்டத்திலும் சாகுபடியாகும் பீட்ரூட் நிற கொய்யா
UPDATED : அக் 27, 2026 03:26 PM
ADDED : அக் 27, 2026 03:24 PM
மாடி தோட்டம் மற்றும் வீட்டு தோட்டத்தில் சாகுபடியாகும் பீட்ரூட் நிற கொய்யா சாகுபடி குறித்து, செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி பி.கிருஷ்ணன் கூறியதாவது:
மாடி தோட்டத்தில் பீட்ரூட் நிற கொய்யா சாகுபடி செய்துள்ளேன். அதே பீட்ரூட் நிற கொய்யா செடிகளை வீட்டு தோட்டத்திலும், சாகுபடி செய்யலாம்.
மாடி தோட்டம், வீட்டு தோட்டம், வயலில் ஆகிய பகுதிகளில் பீட்ரூட் நிற கொய்யா சாகுபடி செய்யும் போது, தண்ணீர் தேங்காத இடத்தில், கொய்யா செடிகளை நட வேண்டும்.
பீட்ரூட் நிற கொய்யா செடி நடவு செய்யும் போது, இரு ஆண்டுகளுக்கு பின் மகசூல் கொடுக்க துவங்கும். இந்த பீட்ரூட் நிற கொய்யா பொறுத்தவரையில், விதைகள் குறைவாகவும், சதை பற்று அதிகமாக இருக்கும்.
பழத்தை வெட்டும் போது, பீட்ரூட் நிறமும். கொய்யாவின் சுவை சற்று மாறுபட்ட விதத்திலும் இருக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தொடர்புக்கு:
– -பி.கிருஷ்ணன்,
93846 67714.