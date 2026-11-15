காஞ்சிபுரத்தில் மிதிவண்டி போட்டி மாணவ – மாணவியர் பங்கேற்பு
காஞ்சிபுரத்தில் மிதிவண்டி போட்டி மாணவ – மாணவியர் பங்கேற்பு
ADDED : நவ 14, 2026 06:51 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் அடுத்த வையாவூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில், முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாதுரை பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, மாவட்ட அளவிலான மிதிவண்டி போட்டி இன்று (நவ.,14) நடந்தது. இதில், பல்வேறு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவ – மாணவியர் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர்.
தமிழக முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாதுரையின் பிறந்தநாளை சிறப்பிக்கும் வகையிலும், இளைஞர்களிடையே உடற்பயிற்சி மற்றும் உடற்தகுதி குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையிலும், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் ஆண்டுதோறும் இப்போட்டி நடத்தப்படுகிறது.
அதன்படி, வையாவூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்த போட்டியை, வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு கொடியசைத்து இன்று தொடங்கி வைத்தார். காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தலைமை வகித்தார்.
வையாவூர் பள்ளியில் தொடங்கிய போட்டி, மோட்டூர் பெட்ரோல் பங்க், ஒழுவூர் பஸ் நிறுத்தம் வழியாக எஸ்.பி., நகர் கரூர் வரை சென்று, மீண்டும் அதே வழியாக பள்ளியை வந்தடைந்தது. 13 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்களுக்கு 15 கி.மீ., மாணவியருக்கு 10 கி.மீ., போட்டி நடந்தது. 15 மற்றும் 17 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்களுக்கு தலா 20 கி.மீ., மாணவியருக்கு தலா 15 கி.மீ., என மூன்று பிரிவுகளாக போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்தவர்களுக்கு முறையே 5,000, 3,000, 2,000 ரூபாய் பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட்டது.
நான்காவது முதல் பத்தாவது இடம் வரை பிடித்தவர்களுக்கு தலா 250 ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. போட்டியில் பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கு பிஸ்கட், பழங்கள் மற்றும் குடிநீர் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் சாந்தி, பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சாந்தி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.