/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/காஞ்சியில் அய்யப்ப சேவா சமாஜம் முப்பெரும் விழா
ADDED : அக் 31, 2026 06:30 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் சபரிமலை அய்யப்ப சேவா சமாஜம் சார்பில், ஸ்ரீதர்மசாஸ்தா திருக்கல்யாணம், மூத்த அய்யப்ப குருசாமிகளை கவுரவித்தல் மற்றும் யாக பூஜைகள் இன்று (அக்.,31) நடைபெற்றன.
காஞ்சிபுரம் யாதவ சத்திரத்தில், சபரிமலை அய்யப்ப சேவா சமாஜம் சார்பில், பூரண புஷ்கலை சமேத தர்மசாஸ்தா திருக்கல்யாணம், குமரகோட்டம் முருகன் கோவில் தலைமை சிவாச்சாரியார் காமேசுவர குருக்கள் குழுவினரால் நடைபெற்றது.
திருமண வைபவத்திற்கு முன்னதாக யாக பூஜைகள், உத்திரபூஜை மற்றும் அய்யப்ப பஜனைகள் நடைபெற்றன. இதன் தொடர்ச்சியாக, 23 மூத்த அய்யப்ப குருசாமிகள் கவுரவிக்கப்பட்டனர்.
முன்னதாக, சபரிமலை அய்யப்ப சேவா சமாஜத்தின் மாநில தலைவர் ஜெயச்சந்திரன், துாசி சஞ்சீவினி மடத்தின் பீடாதிபதி ஹனுமன் மாதாஜி ஆகியோர் குத்து விளக்கேற்றி விழாவை தொடங்கி வைத்தனர்.