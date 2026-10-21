/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/புழல் ஏரியில் மூழ்கிய சிறுவர்கள் உடல் மீட்பு
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 11:36 PM
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அம்பத்துார்: புழல் ஏரியில் மூழ்கி காணாமல் போன 14 வயது சிறுவர்கள் இருவர், சடலமாக மீட்கப்பட்டனர்.
அம்பத்துார், சூரப்பட்டு அருகே புழல் ஏரியில், திருமுல்லைவாயலைச் சேர்ந்த அகில்ராம், 14, தருண் ஆகாஷ், 14, வைத்தீஸ்வரன், 14 மற்றும் விக்னேஷ்வரன், 14, ஆகியோர், கடந்த 18ம் தேதி குளித்துள்ளனர்.
அப்போது, அகில்ராம் மற்றும் தருண் ஆகாஷ் ஆகியோர், நீரில் மூழ்கி மாயமாயினர். இது குறித்து மற்ற சிறுவர்கள் அளித்த தகவலின்படி, அம்பத்துார் தொழிற்பேட்டை மற்றும் செங்குன்றம் தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள் சிறுவர்களை தேடினர்.
பல மணி நேர தேடுதலுக்கு பின், அகில்ராம் மற்றும் தருண் ஆகாஷ் ஆகியோரது உடல்கள், நேற்று முன்தினம் மீட்கப்பட்டு, புதுார் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.