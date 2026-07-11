தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/﻿ 3ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு 'மகிழ்வுறு ஆங்கிலம்' திட்டம் 25 அரசு பள்ளிகளில் விரிவுபடுத்த முடிவு

﻿ 3ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு 'மகிழ்வுறு ஆங்கிலம்' திட்டம் 25 அரசு பள்ளிகளில் விரிவுபடுத்த முடிவு

﻿ 3ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு 'மகிழ்வுறு ஆங்கிலம்' திட்டம் 25 அரசு பள்ளிகளில் விரிவுபடுத்த முடிவு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:35 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:35 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் ஆங்கில மொழி திறனை மேம்படுத்தும் வகையில், மதி அறக் கட்டளை சார்பில் செயல்படுத்தப்படும், 'மகிழ்வுறு ஆங்கிலம்' திட்டத்தை, வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார் நேற்று துவக்கி வைத்தார்.

உத்திரமேரூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பெருநகர் அரசு மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் செயல்படும் தொடக்கப்பள்ளியில், மூன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்காக, மகிழ்வுறு ஆங்கிலம் திட்டம் நேற்று அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது. காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தலைமை வகித்தார்.

திட்டத்தை துவக்கி வைத்த வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார், மடிக்கணினி வாயிலாக மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் டிஜிட்டல் ஆங்கில பயிற்சிகளை நேரில் பார்வையிட்டார்.

இத்திட்டத்தை வடிவமைத்து செயல்படுத்திய, சென்னை கோட்டூர்புரத்தைச் சேர்ந்த மதி அறக்கட்டளை நிறுவனத்திற்கும், அதன் குழுவினருக்கும் பாராட்டு தெரிவித்தார்.

கடந்த 2026 - 27ம் கல்வியாண்டில், காஞ்சி புரம் மாவட்டத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்ட 25 அரசு பள்ளிகளில் மகிழ்வுறு ஆங்கிலம் திட்டத்தை செயல்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் திட்டமிட்டு உள்ளது.

இந்த திட்டத்தின் மூலம், மூன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களின் ஆங்கில பேச்சு திறன், மொழி புரிதல் மற்றும் கற்றல் திறனை மேம்படுத்துவதற்கு, விளையாட்டு வழிக்கற்றல், செயல்முறை பயிற்சி மற்றும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் இணைந்த பாடத்திட்டம் செயல்படுத்தப் படுகிறது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us