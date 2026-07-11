/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ அன்னாசி விளைச்சல் அதிகரிப்பு 2 பழம் ரூ.100க்கு விற்பனை
அன்னாசி விளைச்சல் அதிகரிப்பு 2 பழம் ரூ.100க்கு விற்பனை
அன்னாசி விளைச்சல் அதிகரிப்பு 2 பழம் ரூ.100க்கு விற்பனை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:36 AM
அ நிறம் | அளவு
காஞ்சிபுரம்: கொல்லிமலையில் அன்னாசி பழம் விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளதால், காஞ்சிபுரத்தில் இரண்டு பழங்கள் 100 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப் படுகின்றன.
நாமக்கல் மாவட்டம், கொல்லிமலையில் விளையும் அன்னாசி பழத்தின் தோல் செந்நிறத்தில் இருப்பதோடு, ருசியும் அதிகமாக இருப்பதால், பொதுமக்கள் கொல்லிமலை அன்னாசி பழத்தை விரும்பி வாங்குகின்றனர்.
சீசன் இல்லாத நேரங்களில் ஒரு அன்னாசி பழம் 100 ரூபாய் வரை விற்பனையாகும். தற்போது, கொல்லிமலையில் இருந்து காஞ்சிபுரத்திற்கு வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
இதனால், காஞ்சிபுரம் வீதிகளில் நடமாடும் வாகனங்களில், இரண்டு அன்னாசி பழங்கள், 100 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.