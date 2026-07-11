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﻿ கேரளா பயணிக்கிறார் காஞ்சி சங்கராச்சாரியார்

﻿ கேரளா பயணிக்கிறார் காஞ்சி சங்கராச்சாரியார்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:38 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:38 AM

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், நாளை காலை ஓரிக்கை மகா சுவாமிகள் மணிமண்டபம் செல்கி றார். அங்கு, திரிபுரசுந்தரி சமேத சந்திரமவுலீஸ்வர சுவாமி பூஜையில் பங்கேற்கிறார்.

நாளை மறுநாள் காலை 6:00 மணிக்கு, பழனி முருகன் கோவிலுக்கு செல்கிறார். அங்கு சுவாமி தரிசனம் முடிந்ததும், பொள்ளாச்சி வழியாக கேரள மாநிலம் பாலக்காடு செல்கிறார்.

வரும் 25-ம் தேதி காலை மீண்டும் காஞ்சிபுரம் திரும்புகிறார் என, சங்கரமடம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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