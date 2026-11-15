பிரதான குழாயில் உடைப்பு மலையாங்குளம் கிராமத்தில் வீணாகும் குடிநீர்
பிரதான குழாயில் உடைப்பு மலையாங்குளம் கிராமத்தில் வீணாகும் குடிநீர்
UPDATED : நவ 14, 2026 03:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 03:34 PM
சாலவாக்கம்: மலையாங்குளம் கிராமத்தில் நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்ட பிரதான குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு உள்ளதால், 10 நாட்களக குடிநீர் வீணாகி வருகிறது.
வெங்கச்சேரி செய்யாற்றில் இருந்து ஆழ்துளை குழாய் மூலம் மலையாங்குளம் கிராமம் பகுதியில், குடிநீர் தொட்டியில் தண்ணீர் நிரப்பி, மலையாங்குளம், காட்டுக்கொல்லை, நரியம்பாக்கம், நரியம்புதுார் ஆகிய கிராமங்களுக்கு குழாய் வாயிலாக வினியோகிக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், மலையாங்குளம் – காட்டுக்கொல்லை செல்லும் சாலையில், நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்ட குழாயில், உடைப்பு ஏற்பட்டு, 10 நாட்களாக குடிநீர் வீணாகி வருகிறது. இதனால், கிராமங்களுக்கு குடிநீர் முழுமையாக செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டு உள்ளது. மேலும், மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு சாலையும் சேதமடைந்து வருகிறது.
எனவே, மலையாங்குளம் கிராமத்தில் நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்ட பிரதான குழாயில் ஏற்பட்டுள்ள உடைப்பை சீரமைக்க மழையாங்குளம் ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.