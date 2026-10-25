பிரதான குழாயில் உடைப்பு செவிலிமேடில் வீணாகும் குடிநீர்
பிரதான குழாயில் உடைப்பு செவிலிமேடில் வீணாகும் குடிநீர்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 03:44 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம், செவிலிமேடில் நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்ட பிரதான குழாயில், உடைப்பு ஏற்பட்டு உள்ளதால் ஒரு வாரமாக குடிநீர் வீணாகி வருகிறது.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் 1,060 தெருக்கள் உள்ளன. இப்பகுதியில் வசிப்பவர்களுக்கு பாலாறு, திருப்பாற்கடல், வேகவதி ஆற்றங்கரையில் ஆழ்துளை குழாய் அமைக்கப்பட்டு, நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்ட குழாய் வாயிலாக, மாநகராட்சி சார்பில், குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், காஞ்சிபுரம் – -வந்தவாசி சாலை, செவிலிமேடு பிரதான சாலை, தெற்கு கைலாசநாதர் கோவில் தெரு சந்திப்பில், நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்டுள்ள பிரதான குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, ஒரு வாரமாக குடிநீர் வீணாகி சாலையில் வெளியேறி வருகிறது.
இதனால், அப்பகுதியில் வசிப்பவர்களுக்கு போதுமான குடிநீர் செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு சாலையும் சேதமடைந்து வருகிறது.
எனவே, செவிலிமேடில் நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்ட பிரதான குழாயில் ஏற்பட்டுள்ள உடைப்பை சீரமைக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி குடிநீர் பிரிவு அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘செவிலிமேடில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்பட்டுள்ள உடைப்பை சீரமைக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றார்.