/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு முகாம்
ADDED : அக் 28, 2026 07:57 PM
அ நிறம் | அளவு
சாலவாக்கம்: மானாம்பதியில் மேம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மற்றும் பரிசோதனை முகாம் இன்று (அக்.,28) நடைபெற்றது.
ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் மாதம் மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாதமாக கடை பிடிக்கப்படுகிறது. முகாமில், வட்டார மருத்துவ அலுவலர் பிரியதர்ஷினி தலைமை தாங்கினார்.
இந்த முகாமில், பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறியும் முறைகள், மார்பக புற்றுநோய் குறித்த பரிசோதனை செய்து கொள்ளும் வழிமுறைகள், மார்பக புற்றுநோய்யால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான பரிசோதனைகள் திட்டங்கள் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்வில், பங்கேற்ற பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு, ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன. இதில், மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.