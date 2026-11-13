/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/நல்ல மகசூலுக்கு இளவம்பாடி முள் கத்திரிக்காய்
UPDATED : நவ 10, 2026 03:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:01 PM
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இளவம்பாடி முள் கத்திரிக்காய் சாகுபடி குறித்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், புள்ளலுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி ஜெ.சுகுமார் கூறியதாவது:
அரை கீரை, சிறுகீரை, தண்டு கீரை, பருப்பு கீரை, புளிச்சகீரை உள்ளிட்ட பல்வேறு விதமான கீரை வகைகள் மற்றும் துயமல்லி, மாப்பிள்ளை சம்பா ஆகிய நெல் வகைகளையும் சாகுபடி செய்து வருகிறேன்.
அந்த வரிசையில், இளவம்பாடி முள் கத்திரிக்காய் சாகுபடி செய்து வருகிறேன். இந்த கத்திரிக்காய் சாகுபடி செய்து, 45 நாட்களில் மகசூல் எடுக்க தொடங்கும். ஆறு மாதங்கள் வரையில், இரு தினங்கள் இடைவெளிவிட்டு அறுவடை செய்யலாம்.
ஒவ்வொரு அறுவடைக்கும், இயற்கை உரம் போட்டு தண்ணீரை பாய்ச்சும் போது, நல்ல மகசூல் பெற முடியும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தொடர்புக்கு:
– ஜெ.சுகுமார்,
86680 52379.