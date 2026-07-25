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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/﻿ காஞ்சியில் ரூ.4.60 கோடியில் மார்க்கெட் கட்டியும் பயனில்லை பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்காமல் அதிகாரிகள் அலட்சியம்

﻿ காஞ்சியில் ரூ.4.60 கோடியில் மார்க்கெட் கட்டியும் பயனில்லை பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்காமல் அதிகாரிகள் அலட்சியம்

﻿ காஞ்சியில் ரூ.4.60 கோடியில் மார்க்கெட் கட்டியும் பயனில்லை பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்காமல் அதிகாரிகள் அலட்சியம்

UPDATED : ஜூலை 25, 2026 04:05 AM

ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:44 AM

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UPDATED : ஜூலை 25, 2026 04:05 AM ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:44 AM

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியின் முக்கிய வணிக வளாகங்களில் ஒன்றாக 4.60 கோடி ரூபாயில் கட்டப்பட்டுள்ள ஜவஹர்லால் நேரு மார்க்கெட், திறக்கப்பட்டு ஓராண்டே ஆன நிலையில், பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்காமல் அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டி வருவதால், அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.

காஞ்சிபுரம் நகரில் உள்ள ராஜாஜி மார்க்கெட் மற்றும் ஜவஹர்லால் நேரு மார்க்கெட் ஆகியவை, நகரின் பிரதான காய்கறி மற்றும் மளிகை பொருட்கள் விற்பனை மையங்களாக செயல்பட்டு வருகின்றன.

பழைய கட்டடங்கள் சேதமடைந்த நிலையில் இருந்ததால், இரு மார்க்கெட்டுகளும் நவீன வசதிகளுடன் மறுகட்டுமானம் செய்யப்பட்டன. இதில், ராஜாஜி மார்க்கெட் 7 கோடி ரூபாய் செலவிலும், ஜவஹர்லால் நேரு மார்க்கெட் 4.60 கோடி ரூபாய் செலவிலும் கட்டப்பட்டன.

ஜவஹர்லால் நேரு மார்க்கெட், கடந்தாண்டு மே மாதம் திறக்கப்பட்டது. இங்கு, 80 கடைகள் உள்ளன. அத்தியாவசிய உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் முழுமையடையாமல் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்துள்ளனர். மார்க்கெட்டில் செயல்பட்டு வரும் கடைகளுக்கு முறையான பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்கப்படவில்லை.

இதன் காரணமாக, கடைகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர், வளாகத்திற்குள்ளேயே திறந்தவெளியில் தேங்கியுள்ளது. இதனால், அப்பகுதியில் கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன், கொசு உற்பத்தியும் அதிகரித்து, சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.

பணி நிறைவு சான்றிதழ் எப்படி? பாதாள சாக்கடை இணைப்பு, குடிநீர் வசதிகள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இல்லாத நிலையில், ஒப்பந்ததாரருக்கு மாநகராட்சி அதிகாரிகள் எவ்வாறு பணி நிறைவு சான்றிதழ் வழங்கினர் என்ற கேள்வியை சமூக ஆர்வலர்கள் எழுப்பியுள்ளனர்.

முழுமையான வசதிகள் இல்லாமல், கட்டடத்தை பயன்பாட்டிற்கு திறந்தது நிர்வாக அலட்சியத்தின் வெளிப்பாடாகவே இருப்பதாக அவர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். மார்க்கெட்டின் பின்புற பகுதி, தற்போது திறந்தவெளி கழிப்பறையாக மாறியுள்ளது.

பாதாள சாக்கடை வசதி இல்லாததால், கட்டடத்தின் பின்புறம் வசிப்பவர்கள், மார்க்கெட் வளாகத்தை கழிப்பறையாக மாற்றியுள்ளனர். இதனால், சுகாதார பிரச்னை நாளுக்கு நாள் மோசமடைந்து வருகிறது. மார்க்கெட் பின்புறம் உள்ள கதவு உடைந்திருப்பதால்,இரவு நேரத்தில் சமூக விரோதிகள் மார்க்கெட் வளாகத்தை மதுக்கூடமாக மாற்றியுள்ளனர்.

பல கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட மார்க்கெட், ஓராண்டுக்குள்ளாகவே அடிப்படை வசதிகளின்றி சீரழியும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு உள்ளது. பாதாள சாக்கடை இணைப்பை உடனே ஏற்படுத்தி, கழிவுநீர் தேங்குவதை தடுக்க வேண்டும். கழிப்பறை, நிரந்தர குடிநீர் வசதி மற்றும் தினசரி பராமரிப்பை உறுதி செய்யும் பணிகளை மாநகராட்சி நிர்வாகம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என, வியாபாரிகள், அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

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