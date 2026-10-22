போந்துார் ஏரியில் தொழிற்சாலை கழிவு கொட்டி எரிக்கும் அவலம்
போந்துார் ஏரியில் தொழிற்சாலை கழிவு கொட்டி எரிக்கும் அவலம்
UPDATED : அக் 14, 2026 08:50 PM
ADDED : அக் 14, 2026 08:48 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: போந்துார் ஏரியில் தொழிற்சாலையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகளை கொட்டி எரிப்பதால், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, கழிவுகளை கொட்டுவோர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட போந்துார் ஊராட்சியில், நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் ஏரி உள்ளது. இந்த ஏரி அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீராதாரமாக உள்ளது.
இந்த ஏரியில் மர்ம நபர்கள் சிலர், தினமும் தொழிற்சாலை கழிவுகளை கொட்டி எரிக்கின்றனர். இதனால், காற்று மாசு ஏற்பட்டு, சுகாதார சீர்கேட்டால், அப்பகுதி மக்கள் தொற்று நோய் அபாயத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
இவ்வாறு எரிக்கப்படும் தொழிற்சாலை கழிவுகளின் சாம்பல், மழைக்காலத்தில் ஏரி தண்ணீரில் கலந்து மாசடைகிறது.
எனவே, ஏரியில் தொழிற்சாலை கழிவுகளை கொட்டி எரிப்பவர்கள் மீது, நீர்வள துறை மற்றும் ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.