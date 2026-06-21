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களக்காட்டூர் கல்லுகுட்டை குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க கோரிக்கை
களக்காட்டூர் கல்லுகுட்டை குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 20, 2026 03:40 PM
ADDED : அக் 20, 2026 03:36 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தை அடுத்த, களக்காட்டூர் கல்லுகுட்டை குளம் பராமரிப்பின்றி வீணாகி வருவதால், குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
களக்காட்டூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளின் முக்கிய நீர் ஆதாரமாகவும், நிலத்தடி நீர்மட்டத்தைப் உயர்த்தும் காரணியாகவும் கல்லுகுட்டை குளம் உள்ளது.
நீண்ட நாட்களாக இக்குளம் துார்வாரப்படாததால், குளத்தின் பெரும்பகுதியில் செடி-, கொடிகள் மற்றும் கோரைப்புற்கள் வளர்ந்துள்ளன.
மழைக்காலம் தொடங்கி உள்ள நிலையில், துார்வாரப்படாததால் குளத்தில் அதிக அளவு தண்ணீரை சேமித்து வைக்க முடியாத நிலை உள்ளது.
எனவே, குளத்தை ஆழப்படுத்தி துார்வாரி கரைகளைப் பலப்படுத்த வேண்டும், என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.