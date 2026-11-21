கறவை மாடு பெற அழைப்பு டிச., 5க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்
கறவை மாடு பெற அழைப்பு டிச., 5க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:34 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், 2026- – 27ம் நிதியாண்டில், 100 சதவீத அரசு மானியத்தில் இலவச கறவை மாடுகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ், உத்திரமேரூர் தாலுகாவில் 200 பெண்கள் மற்றும் திருநங்கையர் விண்ணப்பிக்கலாம் என, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
கிராமப்புற மகளிரின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை கருத்தில் கொண்டு, தமிழக அரசு கறவை மாடுகள் வழங்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது. இதற்காக, 57 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இத்திட்டத்திற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள உத்திரமேரூர் ஊராட்சி ஒன்றிய கிராமங்களில் வசிக்கும், 200 தகுதியான பயனாளிகளுக்கு, தலா ஒரு கறவை மாடு வழங்கப்பட உள்ளது.
விண்ணப்பதாரர்கள் 18 – 60 வயதுக்குட்பட்ட பெண்கள் அல்லது திருநங்கையராக இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் யாரிடமும் பால் தரும் கால்நடைகள் இருக்க கூடாது. ஏற்கனவே கால்நடை பராமரிப்பு துறையின் வாழ்வாதார திட்டங்களில் பயனடைந்திருக்க கூடாது.
குடும்ப ஆண்டு வருமானம் 2.50 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். ஆதரவற்ற விதவைகள் மற்றும் பெண்கள், திருநங்கையர், முதன்மை பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்க உறுப்பினர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். டிச., 5ம் தேதி வரை இணையவழியில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.