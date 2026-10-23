அபாயம்!ரசானம், கழிவுநீர் கலப்பதால் நாசமைடையும் ஏரிகள்,மக்களின் புகார்களை ஓரங்கட்டுவதாக குற்றச்சாட்டு
அபாயம்!ரசானம், கழிவுநீர் கலப்பதால் நாசமைடையும் ஏரிகள்,மக்களின் புகார்களை ஓரங்கட்டுவதாக குற்றச்சாட்டு
UPDATED : அக் 22, 2026 04:06 AM
ADDED : அக் 21, 2026 10:31 PM
UPDATED : அக் 22, 2026 04:06 AM ADDED : அக் 21, 2026 10:31 PM
காஞ்சிபுரம்;தொழிற்சாலைகளில்
இருந்து நேரடியாகரசாயனம், கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படுவதால்,மாவட்டத்தில் உள்ள பெரும்பாலான ஏரிகள் மாசடைந்து வருகின்றன.நிலத்தடிநீர் மாசடைவதால் விவசாயம் செய்வதிலும் பாதிப்பு ஏற்படுவதாக, விவசாயிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
இதுகுறித்து,மக்களும், விவசாயிகளும்
தொடர்ந்து புகார்கள் கொடுத்தும்,
நீர்வளத்துறை, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய
அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளளாமல்
அலட்சியமாக இருப் பதாக
குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஏரிகள், நிலத்தடி நீராதாரத்தை பாதுகாப்பதிலும், விவசாயத்துக்கு நீர் வழங்குவதிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. ஆனால், சில பகுதிகளில் ஏரிகளிலும், திறந்தவெளியிலும் கழிவுநீர் மற்றும் ரசாயன கழிவுகள் வெளியேற்றப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
இதனால், நீர்நிலைகளின் தரம் பாதிக்கப்படுவதுடன், விவசாயம் மற்றும் பொதுமக்களின் குடிநீர் ஆதாரங்களுக்கும் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கிராம சபை கூட்டங்கள், கலெக்டர் அலுவலகம், விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டங்கள் என, பல்வேறு இடங்களில் புகார் தெரிவித்தும், கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்க முடியவில்லை என, பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
மாம்பாக்கம்
ஸ்ரீபெரும்புதுார் அடுத்த மாம்பாக்கம் கிராமத்தில், குடியிருப்புகளுக்கு அருகே செயல்படும் தனியார் வாட்டர் சர்வீஸ் நிறுவனத்தில் இருந்து, மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ரசாயன கழிவுகள் கலந்த நீர் வெளியேற்றப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் சிப்காட் தொழிற்பூங்கா தொழிற்சாலைகளுக்கு செல்லும் கெமிக்கல் டேங்கர் லாரிகள், ரசாயனங்களை இறக்கிய பின், இந்த நிறுவனத்தில் சுத்தம் செய்யப்படுவதாகவும், அப்போது வெளியேறும் கழிவுநீர் திறந்தவெளி பள்ளத்தில் விடப்படுவதாகவும், அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதனால், அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளின் ஆழ்துளை கிணறுகளில் ரசாயன கழிவுநீர் கலந்து, நிலத்தடி நீர் மாசடைவதாகவும், துர்நாற்றம் வீசுவதாகவும் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, ஸ்ரீபெரும்புதுார் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டதாகவும், நிறுவன உரிமையாளர் பிரச்னையை சரிசெய்வதாக உறுதியளித்தும் தீர்வு ஏற்படவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.
மாவட்ட மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திலும் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை என, அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
ஊத்துக்காடு
வாலாஜாபாத் தாலுகா, ஊத்துக்காடு கிராமத்தில், விவசாய நிலத்தில் பேரூராட்சி கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. 2 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட வளமான விவசாய நிலத்தில், இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.
சுற்றுப்புறங்களில் ஏராளமான விவசாய நிலங்கள் உள்ள நிலையில், சுத்திகரிப்பு நிலையத்தால் துர்நாற்றம், நிலத்தடி நீர் மாசுபாடு உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் என, விவசாயிகள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதனால், விவசாய உற்பத்தியும், தங்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்படும் எனக் கூறும் அவர்கள், குடியிருப்புகள் மற்றும் விவசாய நிலங்கள் இல்லாத மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றனர். மேலும், திட்டம் தொடர்பாக விவசாயிகளிடம் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்தப்படவில்லை.
செரப்பணஞ்சேரி ஏரி
ஒரகடம் அருகே வைப்பூர் ஊராட்சியில் அமைந்துள்ள ஐந்து தனியார் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில், மூன்று குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் முறையாக சுத்திகரிக்கப்படாமல், அருகிலுள்ள செரப்பணஞ்சேரி ஏரியில் நேரடியாக விடப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இந்த பிரச்னை குறித்து, சமீபத்தில் நடந்த காந்தி ஜெயந்தி கிராம சபை கூட்டத்திலும் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். இருப்பினும், மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம், நீர்வளத்துறை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை சார்பில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என, அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
செரப்பணஞ்சேரி ஏரியில் கலக்கும் கழிவுநீர், அங்கிருந்து ஒரத்துார் நீர்த்தேக்கம் வரை செல்லும் அபாயம் இருப்பதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர். இதனால், நீர்த்தேக்கத்துக்கு வரும் நீரும் மாசடையக்கூடும் என, அச்சம் எழுந்துள்ளது.
நடவடிக்கை எப்போது?
மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஏரிகள், நிலத்தடி நீர் மற்றும் விவசாய நிலங்களை பாதிக்கும் வகையில் கழிவுநீர் பிரச்னைகள் எழுந்துள்ள நிலையில், புகார்கள் அளிப்பதுடன் அதிகாரிகளின் கடமை முடிந்துவிடுகிறதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
ஏரிகளின் பராமரிப்பு, கழிவுநீர் வெளியேற்றத்தை கட்டுப்படுத்துதல், நிலத்தடி நீரின் தரத்தை பரிசோதித்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் ஒருங்கிணைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும்.
புகார்கள் மீது கள ஆய்வு நடத்தி, விதிமீறல்கள் உறுதி செய்யப்பட்டால் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், பாதிக்கப்பட்ட நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
நிலத்தடி நீர் பாதிப்பு
மாம்பாக்கத்தில் உள்ள சிப்காட் தொழிற்சாலைகளுக்கு வரும் ரசாயன டேங்கர் லாரிகளை வாட்டர் சர்வீஸ் செய்து கழுவுகின்றனர். அந்த கழிவுநீரை நிலத்தடியில் அப்படியே விடுகின்றனர். இதனால், நிலத்தடியில் ரசாயன கழிவுகள் சென்று நிலத்தடிநீர் பாதிக்கிறது. இதுதொடர்பாக, ஏற்கனவே மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும், இதுவரை நடவடிக்கை இல்லை. அப்படியே ரசாயன கழிவுகள் மண்ணுக்குள் செல்கிறது.
- ஆர்.பிரகாஷ்,
கிராமவாசி,
- மாம்பாக்கம்
ஸ்ரீபெரும்புதுார்.
ஏரியில் மலம் கலந்த நீர் கலப்பு
வைப்பூரில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் இருந்து நேரடியாக கழிவுநீரை செரப்பணஞ்சேரி ஏரியில் விடுகின்றனர். சுத்திகரிப்பு நிலையம் பழுதானதால், மலம் கலந்த நீரை ஏரியில் விடுகின்றனர். கிராம சபை கூட்டத்திலும் புகார் தெரிவித்துவிட்டேன். நீர்வளத்துறை, மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், ஊரக வளர்ச்சித்துறை என, யாரும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
- சு.சண்முகசுந்தரம்,
தலைவர்,
- நீர்வளத்துறை தலைவர்
வைப்பூர்.