விளையாட்டு மைதானம் இல்லாத சாலவாக்கம் அரசு மேல்நிலை பள்ளி
விளையாட்டு மைதானம் இல்லாத சாலவாக்கம் அரசு மேல்நிலை பள்ளி
UPDATED : நவ 13, 2026 03:42 PM
ADDED : நவ 13, 2026 03:40 PM
உத்திரமேரூர்: சாலவாக்கம் அரசு மேல்நிலை பள்ளிக்கு விளையாட்டு மைதானம் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என, மாணவ – மாணவியர் மற்றும் பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட சாலவாக்கத்தில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி உள்ளது. இப்பள்ளியில் 1,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவ – மாணவியர் பயின்று வருகின்றனர். இப்பள்ளிக்கு விளையாட்டு மைதானம் வசதி இல்லை.
இதனால், பள்ளிக்கு அருகே உள்ள தனியார் மற்றும் கோவில் மனையை, மாணவ – மாணவியர் விளையாட்டு மைதானமாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். கோவில் மனையில் சுற்றுசுவர் வசதி இல்லை.
இதனால், மாணவ – மாணவியர் சாலையை ஒட்டிய பகுதி வரை ஓடி விளையாடும்போது, விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. மேலும், மாணவ – மாணவியர் விளையாட்டு மைதானமாக பயன்படுத்தும் மனையில், இரவு நேரங்களில் ‘குடி’மகன்கள் மது அருந்திவிட்டு பாட்டில் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை வீசி செல்கின்றனர்.
இதனால், உடைந்த பாட்டில் உள்ளிட்டவை, மாணவ – மாணவியரின் காலில் குத்தி, காயம் அடையும் சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடந்து வருகின்றன.
எனவே, சாலவாக்கம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு விளையாட்டு மைதானம் ஏற்படுத்த ஊராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மாணவ – மாணவியர் மற்றும் பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.