புத்தகரத்தில் இன்று தேர் திருவிழா வெள்ளோட்டம்: பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு தேர் செல்கிறது
புத்தகரத்தில் இன்று தேர் திருவிழா வெள்ளோட்டம்: பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு தேர் செல்கிறது
ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM
காஞ்சிபுரம்: வாலாஜாபாத், புத்தகரம் கிராமத்தில் முத்து கொளக்கியம்மன் கோவில் தேர் திருவிழாவில், பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் குடியிருப்பு பகுதிக்கும் தேர் சென்றுவர வேண்டும் என, வி.சி.க.,வினர் கோரிக்கை விடுத்து வந்த நிலையில், இன்று தேர் வெள்ளோட்டம் நடக்கிறது.
வாலாஜாபாத் ஒன்றியம் புத்தகரம் கிராமத்தில், 1,000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த முத்து கொளக்கியம்மன் கோவில் தேர் திருவிழாவில், பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் குடியிருப்பு பகுதிக்கும் தேர் சென்றுவர வேண்டும் என, வி.சி.க., மாநில செயலர் செல்வராஜ் என்பவர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
அவரது வழக்கில், கடந்தாண்டு இறுதியில் பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் இடத்திற்கும் சென்றுவர சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. ஆனால், பல்வேறு காரணங்களால், இதுவரை தேரோட்டம் நடத்தப்படாமல் இழுபறியாக இருந்தது.
அதிகாரிகள் தேர் திருவிழாவை நடத்தாமல் அலட்சியம் காட்சியதாக கட்சியினர் குற்றஞ்சாட்டி வந்தனர். ஆடி மாதம் தேரோட்டம் நடத்த பலரும் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், இருதரப்பில் பிரச்னை நீடிப்பதால், ஆடி, ஆவணி மாதங்களிலும் தேர் திருவிழா நடக்கவில்லை.
வருவாய் கோட்டாட்சியர் பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில் சமரச கூட்டமும் நடந்தது. ஆனால், இருதரப்பு பிரச்னை தீரவில்லை. புத்தகரம் கிராமத்தில் பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் தண்ணீர் தொட்டி உள்ள இடம் வரைக்கும் தேர் வர வேண்டும் என, வி.சி.க.,வினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். அதற்கு, மற்ற சமுதாய மக்களின் பிரதிநிதிகள் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், சில நாட்களுக்கு முன், வி.சி.க.,வினர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதை தொடர்ந்து, அக்., 25ம் தேதி, தேர் வெள்ளோட்டம் நடத்தப்படும் என, காஞ்சிபுரம் சப் – கலெக்டர் புவனேஷ்ராம் தெரிவித்திருந்தார்.
அதன்படி, இன்று தேர் வெள்ளோட்டம் நடக்க உள்ளது. போலீசார் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றனர். இன்று காலை 9:00 மணிக்கு தேர் வெள்ளோட்டம் நடத்தப்படுகிறது.