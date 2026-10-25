குழந்தை பருவ புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

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ADDED : அக் 01, 2026 04:14 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் அறிஞர் அண்ணா அரசு புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் 'கேன் கிட்ஸ்' தொண்டு நிறுவனம் மற்றும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் இணைந்து குழந்தைப் பருவ புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை நேற்று நடத்தின.
குழந்தை பருவ புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாதத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு, மருத்துவமனை இயக்குநர் சரவணன் தலைமை தாங்கினார்.
சிறப்பு விருந்தினராக, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா பங்கேற்று, ‘‘குழந்தை பருவ புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களிடையே ஏற்படுத்த இந்நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது,’’ என்றார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் 'கேன் கிட்ஸ்' தொண்டு நிறுவன தென்னிந்திய பிரதிநிதி லலிதா மணி பேசுகையில், ‘‘குழந்தைகள் மத்தியில் புற்றுநோயின் தாக்கம் அதிகரித்து வருவதால், இது குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த, அரசும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். நவீன மருத்துவத் தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்துள்ளதால் புற்றுநோயைக் கண்டு பயப்படத் தேவையில்லை,’’ என தெரிவித்தார்.