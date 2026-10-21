நெல்லில் 'அ'கரம் எழுதி கல்வி பயணம் துவங்கிய குழந்தைகள்
நெல்லில் 'அ'கரம் எழுதி கல்வி பயணம் துவங்கிய குழந்தைகள்
ADDED : அக் 20, 2026 09:46 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில், விஜயதசமி திருநாளை முன்னிட்டு, கல்வியின் அதிபதியான ஹயக்ரீவர் சன்னதியில், நெல்லில் 'அ'கரம் எழுதி குழந்தைகள் தங்கள் கல்விப் பயணத்தை துவங்கினர்.
காஞ்சிபுரம், துாப்புல் பகுதியில் உள்ள விளக்கொளி பெருமாள் கோவிலில், கல்வி, கலை, ஞானம் ஆகியவற்றிற்கு அதிபதியான லட்சுமி ஹயக்ரீவர் சன்னதி உள்ளது.
இங்கு, விஜயதசமியை முன்னிட்டு 'வித்யாரம்பம்' எனப்படும் ஏடு தொடங்குதல் நிகழ்ச்சி நேற்று வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது.
காலை முதலே பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுடன் கோவிலுக்கு வருகை தந்தனர். சிறப்புப் பூஜைகள் மற்றும் அர்ச்சனைகளுக்குப் பிறகு, கோவில் பட்டாச்சாரியார்கள் முன்னிலையில் தட்டில் பரப்பி வைக்கப்பட்டிருந்த நெல்லில் குழந்தைகளின் விரல்களைப் பிடித்து 'அ' என்ற முதலெழுத்தை எழுத வைத்து கல்வியைத் தொடங்கி வைத்தனர். ஏற்பாடுகளைக் கோவில் நிர்வாகத்தினர் சிறப்பாகச் செய்திருந்தனர்.
* விஜயதசமி தினத்தை முன்னிட்டு, அகத்தியா மெட்ரிக் மேல் நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில், நேற்று மாணவர்கள் சேர்க்கை நடந்தது.
வாலாஜாபாத் அகத்தியா மெட்ரிக் மேல் நிலைப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இங்கு, விஜயதசமி விழா முன்னிட்டு, பள்ளி மாணவர்கள் சேர்க்கை நேற்று துவங்கியது. அகத்தியா மெட்ரிக் மேல் நிலைப்பள்ளி தாளாளர் சாந்தி புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட மாணவிக்கு நெல் மணி தட்டில் ‛அ, ஆ’ என, எழுத சொல்லி கொடுத்தார்.