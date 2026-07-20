தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/﻿ சிறுவர் விளையாட்டு சாதனங்கள் பழுது வேடலில் 'அம்மா' பூங்காவில் அவலம்

﻿ சிறுவர் விளையாட்டு சாதனங்கள் பழுது வேடலில் 'அம்மா' பூங்காவில் அவலம்

﻿ சிறுவர் விளையாட்டு சாதனங்கள் பழுது வேடலில் 'அம்மா' பூங்காவில் அவலம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:16 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:16 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

காஞ்சிபுரம்: வேடல் கிராமத்தில் பராமரிப்பின்றி சேதமடைந்துள்ள 'அம்மா' பூங்கா மற்றும் விளையாட்டு சாதனங்களை சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

காலுார் ஊராட்சி, வேடல் பகுதியில், 30 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 'அம்மா' பூங்கா மற்றும் உடற்பயிற்சி கூடம் அமைக்கப்பட்டது. ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சி துறை 2017 - 18ல், இதற்காக நிதி ஒதுக்கியது.

காலுார் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதி மக்களின் பொழுதுபோக்கு இடமாக இருந்த பூங்கா, நாளடைவில் பராமரிப்பில்லாமல் சேதமடைந்துள்ளது.

இங்குள்ள உடற்பயிற்சி சாதனங்கள், துருப்பிடித்து வீணாகி உள்ளன. செடி, கொடிகள் வளர்ந்துள்ளதால் விஷ ஜந்துக்கள் நடமாட்டமும் உள்ளது. மேலும், மின் இணைப்பு பெட்டியும் சேதமடைந்துள்ளது.

உபகரணங்கள், உடற்பயிற்சி சாதனங்கள் சேதமடைந்துள்ளதால், சிறுவர்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் பகுதிமக்கள், பூங்காவை பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது.

எனவே, பூங்காவை சீரமைத்து தர, ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us