சிமென்ட் ஜல்லி கலவை இயந்திரம் மூலம் மணல் கடத்தல் தில்லாலங்கடி!பாலாறு-வேகவதி ஆறு பாதுகாப்பு இயக்கத்தினர் புகார்
சிமென்ட் ஜல்லி கலவை இயந்திரம் மூலம் மணல் கடத்தல் தில்லாலங்கடி!பாலாறு-வேகவதி ஆறு பாதுகாப்பு இயக்கத்தினர் புகார்
UPDATED : ஆக 13, 2026 03:47 AM
ADDED : ஆக 12, 2026 09:32 PM
காஞ்சிபுரம்:பாலாறில் பாலம் கட்ட ஒப்பந்தம் எடுத்த நிறுவனம், சிமென்ட் ஜல்லி கலவைக்கான இயந்திரங்கள் மூலம், இரவோடு இரவாக மணலை கடத்தி வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக, பாலாறு வேகவதி ஆறு பாதுகாப்பு கூட்டு இயக்கத்தினர், நீர்வள துறை அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வாலாஜாபாதில் இருந்து, பாலாறு வழியாக, அவளூர் கிராமத்திற்கு செல்லும், 1.2 கி.மீ., துார தரைப்பாலம் உள்ளது. இந்த தரைப்பாலம் வழியாக, பேரிடர் காலங்களில் ஏற்படும் இடர்பாடுகளை தவிர்க்க பாலாறில், வாலாஜாபாத் - அவளூர் இடையே பாலம் அமைத்துத்தர வேண்டும் என, கிராம மக்கள் கோரி வந்தனர். மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, 75 கோடி ரூபாயில் பாலம் அமைக்க அனுமதி அளித்தது.
குற்றச்சாட்டு
ஒப்பந்த நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, பால கட்டுமான பணிகள் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கியது. மாற்றுப்பாதை அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
மேலும், ஏற்கனவே போடப்பட்ட தரைப்பாலம் சாலையை, ராட்சத இயந்திரம் மூலம் உடைத்து அகற்றும் பணி நடந்து வருகிறது.
விதிமுறைகளின்படி, இந்த பால கட்டுமான பணிக்கு,'எம்- - சாண்ட், சிமென்ட், ஜல்லிக்கற்கள் உள்ளிட்ட கலவை பயன்படுத்த வேண்டும்.
இருப்பினும், ஒப்பந்தம் எடுத்த நிறுவனம், பாலாற்று மணலை கட்டுமானத்திற்கு பயன்படுத்தி வருவதாகவும், இரவோடு இவராக, 50க்கும் மேற்பட்ட சிமென்ட் ஜல்லி கலவை இயந்திரம் மூலம் மணல் கடத்தி வருவதாகவும், வேகவதி ஆறு பாதுகாப்பு கூட்டு இயக்கத்தினர் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.
இதை கண்காணிக்க வேண்டிய நெடுஞ்சாலை துறை மற்றும் காவல் துறையினர் கண்டும் காணாமல் இருப்பதாகவும், அரசு இந்த விவகாரத்தில் தலையிட வேண்டும் எனவும், அவர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
இதுகுறித்து, பாலாறு, வேகவதி ஆறு பாதுகாப்பு கூட்டு இயக்க நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:
பாலாற்றின் குறுக்கே, மேம்பாலம் கட்டுமான பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இந்த பணிக்கு, பாலாற்றில் 4 அடி ஆழத்திற்கு மணல் அள்ளி, மாற்றுப்பாதை போடப்பட்டுள்ளது.
இதில், எவ்வளவு மணல் கடத்தப்பட்டுள்ளது என்பது யாருக்கு தெரியும். இதை, எந்த துறையினர் கண்காணிப்பது. மணல் கடத்தல் தடையில் இருக்கும் போது, கட்டுமான நிறுவனங்களின் வாகனங்களில் இரவோடு இரவாக மணல் கடத்தப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, நீர்வளத் துறையினரிடம் புகார் அளித்துள்ளோம். சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அறிவுரை
ஒரு சிமென்ட் ஜல்லி கலக்கும் இயந்திரத்தில், 10 டன் ஜல்லி, சிமென்ட், எம் - -சாண்ட் ஆகிய பொருட்களை கலந்து எடுத்து செல்லாம். அதே வாகனத்தில், 10 டன் மணல் வரையில் கடத்தலாம். 4 டன் அடங்கிய ஒரு யூனிட் மண் 15,000 ரூபாய் விற்கப்படுகிறது.
ஒரு லோடுக்கு 45,000 ரூபாய் வரையில் வெளியே விற்று மணலில் வருவாய் பார்க்கலாம். இந்த வகையில், தினசரி 2 கோடி ரூபாய் வரையில் மணல் கடத்தப்படுகிறது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதுகுறித்து, நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
வாலாஜாபாத் - அவளூர் இடையே, 12 மீட்டர் அகலமும், 830 மீட்டர் நீளம் உள்ள பாலம் கட்டும் பணி நடந்து வருகிறது. கட்டுமானத்திற்கு எம் - -சாண்ட் தான் பயன்படுத்த வேண்டும் என அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் துறை சார்ந்த தரக் கட்டுப்பாடு அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனர். அங்கிருக்கும் மணலை கட்டுமானத்திற்கு பயன்படுத்துவது மற்றும் கடத்துவது குறித்து எங்களுக்கு தெரியாது. இருப்பினும், ஆய்வு செய்த தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
பரிசோதனை
இதுகுறித்து, ஒப்பந்த நிறுவன ஊழியர் தியாகராஜன் கூறுகையில், 'பாலாற்றில் பாலம் கட்டும் பணிக்கு, 100 சதவீதம் எம் - சாண்ட் தான் பயன்படுத்தி வருகிறோம், மணலை பயன்படுத்தவில்லை. மேலும், பாலாற்று மணலை எந்த வாகனங்களிலும், நாங்கள் கடத்தவில்லை. சந்தேகம் இருப்பினும், எங்கள் வாகனங்களை பரிசோதனை செய்து கொள்ளலாம்' என்றார்.
இதுகுறித்து, நீர்வளத் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், 'பாலாற்றுக்கு சென்று எங்கள் துறை அதிகாரிகள் இதுகுறித்து விசாரிப்பார்கள்' என்றார்.