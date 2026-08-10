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விநாயகர் கோவிலில் துாய்மை பணி

விநாயகர் கோவிலில் துாய்மை பணி

UPDATED : ஆக 09, 2026 03:27 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 03:20 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 03:27 PM ADDED : ஆக 09, 2026 03:20 PM

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காஞ்சிபுரம்:காஞ்சிபுரம் கருணை விநாயகர் கோவிலில், காஞ்சி நால்வர் நற்பணி குழுவினர் நேற்று துாய்மை பணி மேற்கொண்டனர்.

காஞ்சிபுரம் மூங்கில் மண்டபம் அருகில் கருணை விநாயகர் கோவில் உள்ளது. பழமையான இக்கோவிலில் காஞ்சி நால்வர் நற்பணி குழுவினர் துாய்மை பணி மேற்கொண்டனர்.

கோவில் வளாகத்தில் குவிந்திருந்த குப்பை கழிவுகளையும், செடிகளையும் அகற்றினர்.

கோவில் கோபுரங்களின் மீது படிந்திருந்த துாசுகளையும், பிற விக்ரஹங்களையும், பூஜை பொருட்கள், சுவாமி அலங்கார பொருட்களை சுத்தப்படுத்தினர்.

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