ஸ்ரீபெரும்புதுார் அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.23.75 கோடியில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மையம்: வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் முதல்வர் விஜய் திறப்பு
ஸ்ரீபெரும்புதுார் அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.23.75 கோடியில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மையம்: வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் முதல்வர் விஜய் திறப்பு
ADDED : நவ 18, 2026 06:32 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: ஸ்ரீபெரும்புதுார் அரசு மருத்துவமனையில், 23.75 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிதாக கட்டப்பட்ட, தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மையத்தை முதல்வர் விஜய், வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் நேற்று திறந்து வைத்தார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் 6.23 ஏக்கரில் அரசு மருத்துவமனை உள்ளது. ஸ்ரீபெரும்புதுார் சுற்றுவட்டார பகுதியைச் சேர்ந்த 1,000ம் மேற்பட்ட நோயாளிகள் தினமும் சிகிச்சைக்காக வந்து செல்கின்றனர்.
அதேபோல, மாதத்திற்கு 500 – 700 வரை வாகன விபத்தில் சிக்குபவர்களுக்கு, அவசர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, மேல் சிகிச்சைக்காக செங்கல்பட்டு மற்றும் சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகின்றனர். 70 படுக்கை வசதி கொண்ட இந்த மருத்துவமனையில், 23.75 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கூடுதலாக 50 படுக்கை வசதியுடன் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மைய கட்டுமான பணியினை, 2025 அக்., மாதம் பாரத பிரதமர் மோடி வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் அடிக்கல் நாட்டினர்.
கட்டுமான பணிகள் நிறைவடைந்ததை அடுத்து, புதிதாக கட்டப்பட்ட தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மையத்தை தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று (நவ.,18), வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் நேற்று திறந்து வைத்தார்.
அதை தொடர்ந்து, மருத்துவமனையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா பங்கேற்று புதிதாக கட்டப்பட்ட மருத்துவமனையை திறந்து வைத்து, மருத்துவமனையில் உள்ள வசதிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
இதில், காஞ்சிபுரம் மருத்துவத்துறை இணை இயக்குநர் ஹிலாரினா ஜோசிட்டா நளினி, ஸ்ரீபெரும்புதுார் நகராட்சி தலைவர் சாந்தி, பொதுப்பணித்துறை செயற்பொறியாளர் திரிபுரசுந்தரி, மருத்துவமனை தலைமை அதிகாரி ஜெயபாரதி மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.