கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் நிலுவை கடன் ரூ.2,306 கோடி! வசூலிக்க முடியாமல் துறை அதிகாரிகள் திணறல்
கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் நிலுவை கடன் ரூ.2,306 கோடி! வசூலிக்க முடியாமல் துறை அதிகாரிகள் திணறல்
UPDATED : அக் 06, 2026 11:35 PM
ADDED : அக் 06, 2026 09:56 PM
UPDATED : அக் 06, 2026 11:35 PM ADDED : அக் 06, 2026 09:56 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் வாயிலாக வழங்கப்பட்ட கடன்களில், 2,306 கோடி ரூபாய் நிலுவையில் இருப்பதால், அவற்றை வசூலிப்பதில் கூட்டுறவு துறை அதிகாரிகள் மற்றும் சங்க நிர்வாகிகள் திணறி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், பணியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்கள், நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் என, மொத்தம் 865 சங்கங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதில், 264 தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் உள்ளன.
இந்த சங்கங்கள் வாயிலாக விவசாய கடன், நகைக்கடன், மகளிர் சுய உதவிக்குழு கடன், மாற்றுத்திறனாளிகள் கடன் என பல்வேறு வகையான கடனுதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
ஆண்டுதோறும், 1,200 கோடி ரூபாய் வரை தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் வாயிலாக கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.
கடன் பெறும் பயனாளிகள், குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் தவணை தொகையை திருப்பிச் செலுத்துவதாக உறுதிமொழி அளித்து கடன் பெறுகின்றனர்.
ஆனால், கடன் பெற்ற ஆரம்ப காலத்தில், ஓரிரு மாதங்கள் முறையாக தவணை செலுத்தும் பலர், அதன்பின் தொடர்ந்து செலுத்துவதில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை என கூறப்படுகிறது.
தவணையை தாமதமாக செலுத்துவதுடன், பலர், நீண்ட காலமாக கடனை திருப்பிச் செலுத்தாமல் நிலுவை வைத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், 2025 – 26ம் நிதியாண்டில், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் வாயிலாக, 2,106 கோடி ரூபாய் கடனுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த மார்ச் மாதம் நிதியாண்டு நிறைவடைந்த நிலையில், சங்கங்களில் 2,306 கோடி ரூபாய் கடன் நிலுவையில் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
இதனால், புதிய நிதியாண்டில் கடன் வசூல் இலக்கை எட்டுவதில், கூட்டுறவு சங்க நிர்வாகிகளுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட கடன்களை வசூலிப்பதில் சிரமம் நீடிக்கும் நிலையில், கூடுதலாக கடனுதவி வழங்கப்படுவதால், நிலுவை தொகை மேலும் அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளதாக, வங்கி அதிகாரிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
குறிப்பாக, விவசாயிகள் உள்ளிட்ட கடன் பெற்றவர்களிடம் நிலுவை தொகையை வசூலிக்க வேண்டாம் என, அரசு தரப்பில் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதால், வசூல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதில் சங்க நிர்வாகிகள் தயக்கம் காட்ட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில், ஏற்கனவே 2,306 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு உள்ள கடன் நிலுவை, வரும் காலங்களில் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என, சங்க நிர்வாகிகள் புலம்புகின்றனர்.
எனவே, நிலுவை கடனை வசூலிக்கவும், சங்கங்களின் நிதி நிலையை பாதுகாக்கவும், அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அதிகாரிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
கூட்டுறவு சங்க நிர்வாகி ஒருவர் கூறியதாவது:
ஆண்டுதோறும் விவசாயிகளுக்கு பயிர் கடன் வழங்கப்படுகிறது. அதை, ஓராண்டிற்குள் திரும்ப செலுத்த வேண்டும் என, காலக்கெடு நிர்ணயம் செய்கிறோம். பெரும்பாலான விவசாயிகள், கடன் தள்ளுபடி, இயற்கை இடர்பாடு நிவாரணத்தை எதிர்பார்த்து, வாங்கிய கட்டன திரும்ப செலுத்துவதை தவிர்க்கின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
காஞ்சிபுரம் மண்டல கூட்டுறவு துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘நிதியாண்டு இறுதியில் அதிக நிலுவை இருப்பதுபோல் தெரியும். அது வழக்கமான ஒன்றுதான்; வேறு ஒன்றுமில்லை. இருப்பினும், ஏதேனும் ஒரு வகையில், கடன் பெற்றவர்களிடம் நிலுவை தொகையை வசூலித்து விடுவோம்’ என்றனர்.