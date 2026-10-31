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புது உறுப்பினர்கள் கடன் பெற கூட்டுறவு சங்கம் அழைப்பு
புது உறுப்பினர்கள் கடன் பெற கூட்டுறவு சங்கம் அழைப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 08:02 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:02 PM
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காஞ்சிபுரம்: ‘கூட்டுறவு சங்கங்களில் புதிய உறுப்பினர்களும் கடன் பெறலாம்’ என, காஞ்சிபுரம் மண்டல கூட்டுறவு பதிவாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் மண்டல கூட்டுறவு இணை பதிவாளர் யோகவிஷ்ணு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் செயல்படும் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில், புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.
இந்த உறுப்பினர் சேர்க்கையில் விவசாயிகள், மகளிர் சுயஉதவி குழுவினர் உறுப்பினர்களாக சேர்ந்து பயிர்கடன், சுயஉதவிக்குழு கடன் உள்ளிட்ட பல்வேறு விதமான கடன் வசதிகளை பெறலாம். கூடுதல் விபரங்களுக்கு, 90430 46100 என்ற மொபைல்போன் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.