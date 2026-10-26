தொழில் தொடங்க விண்ணப்பித்த 400 விண்ணப்பங்கள் நிலுவை: கடன் வழங்க வங்கிகளுக்கு கலெக்டர் அறிவுரை
தொழில் தொடங்க விண்ணப்பித்த 400 விண்ணப்பங்கள் நிலுவை: கடன் வழங்க வங்கிகளுக்கு கலெக்டர் அறிவுரை
UPDATED : செப் 23, 2026 07:03 PM
ADDED : செப் 23, 2026 06:54 PM
காஞ்சிபுரம்:தொழில் தொடங்க விண்ணப்பித்தவர்களில், 400க்கும் அதிக விண்ணப்பங்கள் நிலுவையில் இருப்பதாகவும், வங்கிகள் உடனடியாக ஆய்வு செய்து, கடனுதவிகளை வழங்க வேண்டும் என, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா, வங்கிகள் ஆய்வு கூட்டத்தில் நேற்று அறிவுறுத்தினார்.
அரசு திட்டங்களின் கீழ் விவசாயிகள், தொழில் முனைவோர், மாணவ - மாணவியர், மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்கள் உள்ளிட்டோர் அளிக்கும் கடன் விண்ணப்பங்களை வங்கிகள் காலதாமதமின்றி பரிசீலித்து, கடன் மற்றும் மானியங்களை விரைந்து வழங்க வேண்டும் என, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள கூட்டரங்கில், வங்கிகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் கடன் உதவிகள் தொடர்பான மாதாந்திர ஆய்வுக் கூட்டம், காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தலைமையில் நேற்று நடந்தது.
கூட்டத்தில், விவசாயிகள், புதிய தொழில் தொடங்குவோர், மாணவ - மாணவியர், மகளிர் சுயஉதவிக் குழுவினர் மற்றும் தாட்கோ பயனாளிகளிடம் இருந்து பெறப்பட்டு நிலுவையில் உள்ள கடன் விண்ணப்பங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
மாணவ - மாணவியர் கல்விக் கடனுதவி அதிக அளவில் வழங்க வேண்டும் எனவும் கலெக்டர் வலியுறுத்தினார். 7.5 லட்சம் வரை பிணையின்றி கல்விக்கடன் வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதை பின்பற்றி, மாணவ - மாணவியரின் விண்ணப்பங்களை தாமதமின்றி பரிசீலிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார்.
மேலும், 'சிபில் ஸ்கோர்' தொடர்பான பிரச்னைகள் இருந்தாலும், அவற்றை களைவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு, தகுதியான மாணவ - மாணவியருக்கு கல்விக்கடன் கிடைக்க வங்கிகள் உதவ வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.
மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு 735 கோடி வங்கி கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 279.36 கோடி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களின் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக பெறப்படும் கடன் விண்ணப்பங்களை நிலுவையில் வைக்காமல் விரைந்து வழங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.
குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களில் புதிய தொழில் தொடங்கவும், ஏற்கனவே உள்ள தொழில்களை விரிவுபடுத்தவும் வங்கிகளில், 400க்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பங்கள் நிலுவையில் உள்ளன.
இந்த விண்ணப்பங்களை சம்பந்தப்பட்ட வங்கிகள் உடனடியாக ஆய்வு செய்து கடனுதவிகளை வழங்க வேண்டும் என்றும், அடுத்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் இதன் நிலவரம் குறித்து ஆய்வு செய்யப்படும் என்றும் கலெக்டர் சினேகா தெரிவித்தார்.
அதேபோல, தாட்கோ மூலம் தொழில் தொடங்க விண்ணப்பித்த சுமார் 950 விண்ணப்பங்களில், 105 விண்ணப்பங்களுக்கு மட்டுமே கடன் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள 810 விண்ணப்பங்களுக்கான காரணங்களை கலெக்டர் கேட்டறிந்தார்.
அதிகளவில் கடன் வழங்கிய வங்கிகளுக்கு கேடயங்களை வழங்கி, கலெக்டர் சினேகா, பாராட்டு சான்றிதழ்களை வழங்கினார்