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கடனுதவி பெற சிறப்பு முகாமில் பங்கேற்க கலெக்டர் அழைப்பு
கடனுதவி பெற சிறப்பு முகாமில் பங்கேற்க கலெக்டர் அழைப்பு
UPDATED : அக் 13, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 13, 2026 08:28 PM
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காஞ்சிபுரம்: ‘வாரந்தோறும் நடக்கும் சிறப்பு கடனுதவி முகாமில் உரிய ஆவணங்களுடன் பங்கேற்கலாம்’ என, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கும் அனைத்து கூட்டுறவு வங்கி மற்றும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில், வாரந்தோறும் செவ்வாய்க்கிழமை, சிங்கப்பெண் கடன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் இதர கடனும் வழங்கப்பட உள்ளன.
இந்த சிறப்பு முகாமில், விவசாய கடன், ஊரக தொழில் துறை கடன், வீட்டு வசதி கடன், வீடு அடமான கடன் உள்ளிட்ட கடன்கள் வழங்கப்பட உள்ளன. கடன் வசதி பெற விரும்புவோர், அருகில் உள்ள கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் பங்கேற்லாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.