மதுராந்தகத்திற்கு பஸ் வசதியின்றி கல்லுாரி மாணவ – மாணவியர் தவிப்பு
மதுராந்தகத்திற்கு பஸ் வசதியின்றி கல்லுாரி மாணவ – மாணவியர் தவிப்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:46 PM
உத்திரமேரூர்: உத்திரமேரூரில் இருந்து, மதுராந்தகம் செல்ல மதிய நேரத்தில் பேருந்து வசதியின்றி கல்லுாரி மாணவ – மாணவியர் தவிக்கின்றனர்.
உத்திரமேரூர் அடுத்த திருப்புலிவனத்தில் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி இயங்குகிறது. இந்த கல்லுாரியில் மதுராந்தகம், கருங்குழி மற்றும் வேடந்தாங்கல் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவ – மாணவியர் படிக்கின்றனர்.
இம்மாணவர்கள் கல்லுாரி வகுப்பு நேரம் முடிந்து, மதியம் 1:30 மணிக்கு உத்திரமேரூர் வந்து அங்கிருந்து பேருந்து பிடித்து தங்கள் வசிப்பிடம் செல்கின்றனர்.
உத்திரமேரூரில் இருந்து, மதுராந்தகத்திற்கு மதியம் 1:00 மணிக்கு தடம் எண்இ17., அரசு பேருந்து இயங்குகிறது. இதையடுத்து, மாலை 4:15 மணிக்குதான் தடம் எண்221 அரசு பேருந்து இயக்கப்படுகிறது.
இதனால், மதுராந்தகம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவ – மாணவியர், கல்லுாரி வகுப்பு முடிந்து மூன்று மணி நேரத்திற்கு உத்திரமேரூர் பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருக்கும் நிலை உள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே, மதுராந்தகம் சுற்றுவட்டார பகுதி மாணவ – மாணவியர் நலன் கருதி உத்திரமேரூரில் இருந்து, மதியம் 2:00 மணிக்கு மதுராந்தகம் செல்ல பேருந்து இயக்க வேண்டும்.
அப்பேருந்து, நெல்வாய் கூட்டுசாலை, புழுதிவாக்கம், அண்டவாக்கம், கருங்குழி வழியாக இயக்க போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கல்லுாரி மாணவ – மாணவியர் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.