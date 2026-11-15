உத்திரமேரூர் சாலையில் அனுமதியின்றி புளிய மரங்கள் வெட்டப்படுவதாக புகார்
உத்திரமேரூர் சாலையில் அனுமதியின்றி புளிய மரங்கள் வெட்டப்படுவதாக புகார்
UPDATED : நவ 14, 2026 07:16 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:10 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் – உத்திரமேரூர் சாலையில், அனுமதியின்றி புளிய மரங்கள் வெட்டப்படுவதாக ஊராட்சி செயலர் சேகர், மாகறல் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
களக்காட்டூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட அம்மன் கோவில் அருகில் கடந்த 10ம் தேதி புளிய மரம் வெட்டப்படுவதை பார்த்து, அங்கிருந்த மாகறல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த வீரராகவன் என்பவரிடம் விசாரித்தனர். அப்போது, நெடுஞ்சாலைத் துறையிடம் அனுமதி பெற்று மரம் வெட்டுவதாகக் கூறினார்.
இதை தொடர்ந்து, கடந்த 11ம் தேதி அரிசி கடை அருகில் இருந்த புளிய மரமும் வெட்டப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், நேற்று, குருவிமலை கிராமத்தில் ஏரிக்கரை எதிர்ப்புறத்தில் பச்சை மரங்களை வெட்டிக் கொண்டிருந்தபோது, அங்கு நின்றிருந்த வீரராகவனிடம் அனுமதி கடிதம் கேட்டபோது, முறையாக பதிலளிக்கவில்லை.
இதுகுறித்து வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரிடம் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, அவரது வாய்மொழி உத்தரவின்படி, மரங்கள் வெட்டும் பணி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து, மாகறல் போலீசார் விசாரித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஊராட்சி செயலர் அந்த புகாரில் தெரிவித்துள்ளார்.