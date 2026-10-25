காஞ்சியில் காங்., கட்சியினர் அமைத்த பதாகை சாலையில் சரிந்ததால் விபத்து அபாயம்
காஞ்சியில் காங்., கட்சியினர் அமைத்த பதாகை சாலையில் சரிந்ததால் விபத்து அபாயம்
UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 03, 2026 03:44 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் காங்., கட்சியினர் அமைத்த பதாகை, சாலையில் சரிந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து அரக்கோணம் வழியாக, திருத்தணி வரையில் செல்லும் நான்குவழி சாலை உள்ளது. இந்த சாலை வழியாக, அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
இதுதவிர, தினசரி நுற்றுக்கணக்கான இருசக்கர வாகனங்கள், லோடு வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இந்த சாலையோம், காங்., கட்சி சார்பில், 10ம் தேதி தமிழகத்திற்கு வரும் ராகுல்காந்தியை வரவேற்பதற்கு, பிரதான சாலையோரங்களில் கட்சியினர் பதாகை அமைத்துள்ளனர்.
குறிப்பாக, காஞ்சிபுரம் – அரக்கோணம் சாலை; காஞ்சிபுரம் – வாலாஜாபாத் சாலை; காஞ்சிபுரம் – வந்தவாசி சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு சாலைகள் மற்றும் காஞ்சிபுரம் நகரங்களில் பதாகைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில், காஞ்சிபுரம் – அரக்கோணம் சாலையோரம் வேளியூர் நிறுத்தத்தில் அமைக்கப்பட்ட பதாகை சரிந்து, அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு விபத்து ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளது.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் ஆய்வு செய்து, விபத்து ஏற்படுத்தும் வகையில் அபாயகரமாக இருக்கும் பதாகைகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‛சாலையோரங்களில் பதாகை அமைக்க யாரும் எங்களிடம் எந்த ஒரு அனுமதியும் பெறவில்லை. இருப்பினும், ஆய்வு செய்து வாகன ஓட்டிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படாதவாறு பதாகைகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றார்.