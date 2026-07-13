திருமண மண்டபத்திற்கு வரும் வாகனங்கள் கரசங்கால் நெடுஞ்சாலையில் நிறுத்துவதால் நெரிசல்
திருமண மண்டபத்திற்கு வரும் வாகனங்கள் கரசங்கால் நெடுஞ்சாலையில் நிறுத்துவதால் நெரிசல்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:40 AM
படப்பை: கரசங்காலில் திருமண மண்டபத்திற்கு வரும் வாகனங்கள் நெடுஞ்சாலையிலேயே நிறுத்துவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
வண்டலுார் - வாலாஜாபாத் நெடுஞ்சாலையை பயன்படுத்தி தினமும் ஏராளமான வாகனங்கள் செல்கின்றன. தொழிற்சாலை அதிகரிப்பால் இந்த சாலையில் செல்லும் கனரக வாகனங்களில் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த சாலையில், படப்பை அருகே கரசங்கால் பகுதியில் தனியார் திருமண மண்டபம் உள்ளது. இந்த மண்டபத்தில் அரசியல் பிரமுகர்களின் இல்ல திருமண விழா தடபுடலாக நடப்பது வழக்கம். திருமண வரவேற்பு விழாவுக்கு வரும் வாகன ஓட்டிகள் தங்கள் கார், பைக்குகளை நெடுஞ்சாலையோரம் ஆக்கிரமித்து நிறுத்துகின்றனர்.
நேற்று முன்தினம் இரவு நடந்த திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு வந்த வாகனங்கள், சாலையை ஆக்கிரமித்து நிறுத்தியதால், இந்த சாலையில் மிக கடுமையான நெரிசல் ஏற்பட்டது.
மண்டபம் அருகே நெடுஞ்சாலையில், 2 கி.மீ., துாரத்திற்கு வாகனங்கள் அணி வகுத்து நின்றன. இதனால், வேலை முடித்து வீட்டிற்கு சென்ற பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் வேதனைக் குள்ளாகினர்.
இதுகுறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் கூறுகையில், 'தனியார் மண்டபத்தால் நெடுஞ்சாலையில் கடுமையான நெரிசல் மற்றும் விபத்து ஏற்படுகிறது. இதை போலீசார் கண்டும் காணாமல் உள்ளனர். காவல் துறை உயர் அதிகாரிகள் நெரிசலை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என தெரிவித்தனர்.