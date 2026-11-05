திருநங்கையருக்கு வீடு கட்ட நடவடிக்கை: காஞ்சி கலெக்டர்
திருநங்கையருக்கு வீடு கட்ட நடவடிக்கை: காஞ்சி கலெக்டர்
ADDED : நவ 04, 2026 06:54 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள திருநங்கையருக்கு, ‘வெற்றி’ வீடு திட்டத்தில் வீடு கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, கலெக்டர் சினேகா தெரிவித்துள்ளார்.
காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை சார்பில், திருநங்கையருக்கான குறைதீர் கூட்டம் இன்று (நவ.,4) நடந்தது. காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தலைமை வகித்தார்.
மாவட்டத்தில் 282 திருநங்கையருக்கு அடையாள அட்டைகள், 86 பேருக்கு குடும்ப அட்டைகள், 65 பேருக்கு மருத்துவ காப்பீட்டு அட்டைகள், 34 பேருக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகை பெற்று வருவதாக இக்கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஏனாத்துார், செரப்பனஞ்சேரி பகுதிகளில் இலவச வீட்டுமனை பட்டா பெற்ற இடங்களில் சாலை, குடிநீர், கழிப்பறை, கழிவுநீர் கால்வாய், தெருவிளக்கு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும் என, திருநங்கையர் கோரிக்கை வைத்தனர்.
இதுகுறித்து பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், ‘வெற்றி’ வீடு திட்டத்தில் வீடுகள் கட்ட நடவடிக்கை தொடங்கப்படும் என்றும் கலெக்டர் தெரிவித்தார்.
ஆதார், ரேஷன் கார்டு, மருத்துவ காப்பீடு மற்றும் அடையாள அட்டைகளில் பெயர், முகவரி மாற்றம் உள்ளிட்டவற்றுக்கு ஒரே இடத்தில் சிறப்பு முகாம் நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்று, தீபாவளிக்கு பின் இம்மாத இறுதிக்குள் முகாம் நடத்தப்படும் என உறுதியளித்தார்.
படப்பை, ஏனாத்துார் பகுதிகளில் கால்நடை வளர்ப்பில் ஈடுபடும் திருநங்கையரின் கோரிக்கையை ஏற்று, கால்நடை மருத்துவர்கள் நேரில் சென்று பரிசோதனை செய்து, நோய் தடுப்பு மருந்துகள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கவும் அறிவுறுத்தினார்.
மேலும், திருநங்கையர் சுயதொழில் தொடங்க புதிய குழுக்களை அமைக்கவும், இளம் வயதினரை உயர்கல்வி பயில ஊக்குவிக்கவும் கேட்டுக் கொண்டார்.
கூட்டத்தில் சப் – கலெக்டர் புவனேஷ்ராம், தனி கூடுதல் கலெக்டர் பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.