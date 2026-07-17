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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/﻿ மின் வாரிய அலுவலகத்திற்கு செல்ல செவிலிமேடு நுகர்வோர் அச்சம் சுற்றுச்சுவர் இல்லாததால் நாய், மாடுகள் அடைக்கலம்

﻿ மின் வாரிய அலுவலகத்திற்கு செல்ல செவிலிமேடு நுகர்வோர் அச்சம் சுற்றுச்சுவர் இல்லாததால் நாய், மாடுகள் அடைக்கலம்

﻿ மின் வாரிய அலுவலகத்திற்கு செல்ல செவிலிமேடு நுகர்வோர் அச்சம் சுற்றுச்சுவர் இல்லாததால் நாய், மாடுகள் அடைக்கலம்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:16 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:16 AM

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் அருகே செவிலிமேடு மின் வாரிய அலுவலகத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் இல்லாததால், நாய், மாடுகள் வளாகத்திற்குள் சுற்றி திரிகின்றன. இதனால், மின் கட்டணம் செலுத்த செல்லும் நுகர்வோர் அச்சப்படுகின்றனர்.

செவிலிமேடு பகுதியில் மின் வாரிய அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கிருந்து, சுற்றியுள்ள பல கிராமங்களுக்கு மின் வினியோகம் செய்யப் படுகிறது.

மின் பிரச்னை குறித்து புகார் அளிக்கவும், மின் கட்டணம் செலுத்தவும், நுகர்வோர் தினமும் இங்கு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், அலுவலக வளாகத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் அமைக்கப்படாததால், இரவு நேரத்தில் சமூக விரோதிகள், வளாகத்திற்குள் அமர்ந்து மது அருந்தி வருகின்றனர்.

தவிர, மின் உபகரணங்கள் மற்றும் மின்சார கம்பிகள் திருடுபோகும் அபாயம் உள்ளது.

இந்த அலுவலக வளாகத்திற்குள் மின்மாற்றிகள், முக்கிய மின் இணைப்புகள் உள்ளன; சுற்றுச்சுவர் இல்லாததால், கால்நடைகள் தவறுதலாக உள்ளே சென்று, மின்மாற்றியில் சிக்கி உயிரிழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.

மின் வாரிய அலுவலக ஊழியர்கள் கூறியதாவது:

மின் வாரிய அலுவலகம் பாதுகாப்புடன் இருக்க வேண்டிய இடம். ஆ னால், செவிலிமேடு அலுவலகம் கேட்பாரற்று கிடக்கிறது. மாடுகள், நாய்கள் வளாகத்திற்கு உள்ளேயே சுற்றி வருகின்றன. இதனால், இந்த அலுவலகத்தில் வந்து செல்ல நுகர்வோர் அச்சப்படுகின்றனர்.

அலுவலகத்தைச் சுற்றி வலுவான சுற்றுச்சுவர் அமைத்து, போதிய பாதுகாப்பு வசதிகளைச் செய்து தர வேண்டும் என அதிகாரிகளிடம் கேட்டுள்ளோம்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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