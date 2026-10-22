தொடரும் அலட்சியம்! படப்பையில் 333 ஏக்கர் அரசு நிலங்களை மீட்பதில்... மறு குடியமர்வு நடக்காததால் ஆக்கிரமிப்பு அதிகரிப்பு
தொடரும் அலட்சியம்! படப்பையில் 333 ஏக்கர் அரசு நிலங்களை மீட்பதில்... மறு குடியமர்வு நடக்காததால் ஆக்கிரமிப்பு அதிகரிப்பு
UPDATED : அக் 10, 2026 02:07 AM
ADDED : அக் 09, 2026 07:46 PM
காஞ்சிபுரம்: படப்பை அருகே அணைக்கட்டுதாங்கல் ஏரி 133 ஏக்கர், புஷ்பகிரி பகுதியில் 200 ஏக்கர் என, 333 ஏக்கர் அரசு நிலங்கள் பல ஆண்டுகளாக ஆக்கிரமிப்பின் பிடியில் சிக்கியுள்ளன. மறுகுடியமர்வுக்கான போதிய நிதி இல்லாததால், அதிகாரிகள் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள முடியாமல் தவிக்கின்றனர். ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காமல் அலட்சியமாக இருந்து வருகின்றனர்.
சென்னைக்கு அருகில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் மாவட்டங்களில் ஒன்றான காஞ்சிபுரத்தில், அரசு நிலங்கள் மற்றும் நீர்நிலைகள் தொடர்ந்து ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
வருவாய் துறை கணக்குப்படி, மாவட்டத்தில் 600 ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட அரசு நிலங்கள், நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளன. ஆனால், பெரிய அளவிலான ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, நிலங்களை மீட்பதில் மாவட்ட நிர்வாகம், வருவாய் துறை, நீர்வள துறை உள்ளிட்ட அரசு துறைகள் போதிய கவனம் செலுத்தாததால், பல ஆண்டுகளாக ஆக்கிரமிப்புகள் தொடர்கின்றன.
படப்பை அருகே உள்ள புஷ்பகிரி பகுதியில், 200 ஏக்கர் அரசு மேய்க்கால் புறம்போக்கு நிலம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன. பல ஆண்டுகளாக தொடரும் இந்த ஆக்கிரமிப்பில், வீடுகள் மட்டுமின்றி, பெரிய பங்களாக்களும் கட்டப்பட்டுள்ளதாக, அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
பெரிய அளவில் அரசு நிலம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதை முழுமையாக மீட்டு, அரசு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து தாமதமாகி வருகின்றன.
அழிந்த ஏரி
படப்பை அருகே அடையாறு ஆற்றை ஒட்டியுள்ள வரதராஜபுரம் பகுதியில், அணைக்கட்டு தாங்கல் ஏரி இருந்ததற்கான அடையாளமே இல்லாத அளவுக்கு ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. 133 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட ஏரி பகுதியில், ஆயிரக்கணக்கான வீடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளதால், நீர்நிலையின் பெரும் பகுதி அழிந்துவிட்டதாகவும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் செல்ல வேண்டிய பகுதிகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதால், வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் போது பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படும் நிலையும் தொடர்கிறது. இந்த ஏரியை அதிகாரிகள் மறந்துவிட்டதாக கடும் விமர்சனங்களும் எழுந்துள்ளன.
வேகவதியின் பரிதாபம்
காஞ்சிபுரம் நகரின் முக்கிய நீர்வழித்தடமான வேகவதி ஆற்றின் நிலையும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. ஆற்றங்கரையிலும், ஆற்றுக்கு உள்ளேயும், 1,000க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் அமைந்துள்ளன. இவற்றை அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வருகின்றன.
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதற்கு முன், அங்கு வசிப்பவர்களுக்கு மாற்று குடியிருப்பு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டிய நிலை உள்ளது. மறுகுடியமர்வுக்கான போதிய நிதி இல்லாததால், அதிகாரிகள் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள முடியாமல் தவிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற அதிகாரிகள் செல்லும் நேரங்களில், சிலர் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபடுவது போன்ற சம்பவங்கள் நடப்பதால், அதிகாரிகள் கடும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகின்றனர். இதனால், சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படுமோ என்ற அச்சமும் அதிகாரிகள் மத்தியில் நிலவுகிறது.
நிரந்தர தீர்வு
பெரிய அளவிலான அரசு நிலங்கள் மற்றும் நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிப்பில் சிக்கியுள்ள நிலையில், அவற்றை மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து தாமதமாகி வருகின்றன. கலெக்டர்கள், கோட்டாட்சியர்கள், நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் அவ்வப்போது மாறினாலும், பல ஆண்டுகளாக தொடரும் ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு காணப்படவில்லை.
அரசு நிலங்களை பாதுகாப்பது, நீர்நிலைகளை மீட்பது ஆகியவை அடுத்த தலைமுறைக்கான முக்கிய கடமையாகும். ஆனால், அரசுக்கு சொந்தமான பல ஏக்கர் நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பில் இருப்பது தெரிந்தும், அவற்றை மீட்பதில் தொடர்ந்து சுணக்கம் காட்டப்படுவது, எதிர்காலத்தில் ஆக்கிரமிப்புகளை மேலும் அதிகரிக்க செய்யும் என, இயற்கை ஆர்வலர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
சிறிய அளவிலான ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதில் அதிகாரிகள் காட்டும் வேகம், பல ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள பெரிய ஆக்கிரமிப்புகளில் கவனம் செலுத்துவதில்லை என, அதிகாரிகள் மீது தொடர்ந்து விமர்சனங்கள் எழுகின்றன.