ஓராண்டாகியும் நிதி விடுவிக்காததால் காஞ்சியில் ஒப்பந்ததாரர்கள் புலம்பல்
ஓராண்டாகியும் நிதி விடுவிக்காததால் காஞ்சியில் ஒப்பந்ததாரர்கள் புலம்பல்
UPDATED : அக் 21, 2026 04:28 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:24 PM
குன்றத்துார்: தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில், ஊராட்சிகளில் செய்த பணிகளுக்கு ஓராண்டாக நிதி விடுவிக்கப்படாததால், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் குன்றத்துார், காஞ்சிபுரம், ஸ்ரீபெரும்புதுார், வாலாஜாபாத், உத்திரமேரூர் ஆகிய ஐந்து ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், 274 ஊராட்சிகள் அமைந்துள்ளன.
இங்கு, மஹாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில், கான்கிரீட் சாலை, கழிவுநீர் வடிகால், சிறுபாலம், மதகு சீரமைப்பு, ரேஷன் கடை, அங்கன்வாடி கட்டடங்கள் உள்ளிட்டவைக்கான பணிகள் நடந்துள்ளன.
இந்நிலையில், பணிகள் முடிந்து ஓராண்டான நிலையில், அதற்கான தொகை இன்னும் விடுவிக்கப்படவில்லை என, ஒப்பந்ததாரர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, ஒப்பந்ததாரர்கள் கூறியதாவது:
மஹாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் என்ற பெயரை ‘விக் ஷித் பாரத் ஊரக வாழ்வாதாரம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு உறுதி சட்டம்’ என, மத்திய அரசு பெயர் மாற்றியுள்ளது. கடந்த 2024- – 25ம் ஆண்டில் நிறைவு செய்த பணிகளுக்கான தொகையை, ஓராண்டுக்கு மேலாகியும் அரசு இன்னும் விடுவிக்கவில்லை.
குன்றத்துார் ஒன்றியத்தில் 2.63 கோடி ரூபாய்க்கும், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் முழுதும் 10 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் பணிகள் முடிந்துள்ளன. ஆனால், தற்போது வரை அதற்கான தொகை விடுவிக்கப்படவில்லை.
இதனால், ஒப்பந்ததாரர்கள் தொடர்ந்து மற்ற ஒப்பந்த பணிகளுக்கு செலவிட முடியாமல் திணறி வருகின்றனர். ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு நிலுவை தொகையை உடனே விடுவிக்க, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.