குமரகோட்டம் முருகன் கோவில் திருப்பணியில் சர்ச்சை :புதியதாக 5 பேர் நியமித்ததாக உபயதாரர்கள் புகார்
குமரகோட்டம் முருகன் கோவில் திருப்பணியில் சர்ச்சை :புதியதாக 5 பேர் நியமித்ததாக உபயதாரர்கள் புகார்
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 07:05 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 PM
காஞ்சிபுரம்:காஞ்சிபுரம் குமரகோட்டம் முருகன் கோவிலில், திருப்பணி செய்ய புதிதாக 5 பேர் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாக செயல் அலுவலர் மீது, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், உபயதாரர்கள் புகார் அளித்துள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம் குமரகோட்டம் முருகன் கோவிலில், திருப்பணி நடைபெற்று வரும் நிலையில், கோவில் உபயதாரர்கள், கோவிலின் செயல் அலுவலர் கேசவன் மீது, கலெக்டரிடம் நேற்று முன்தினம் புகார் அளித்துள்ளனர்.
உபயதாரர்கள் அளித்த புகாரில் கூறியிருப்பதாவது:
குமரகோட்டம் கோவிலில், 2022ம் ஆண்டு, ஜனவரி மாதம் பாலாலயம் செய்யப்பட்டது. பாலாலயம் செய்த ஆறு மாதங்களில் கும்பாபிஷேகம் செய்வது நடைமுறையாகும்.
ஆனால், நான்கு ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில், இன்னும் கும்பாபிஷேகம் நடக்கவில்லை. எனவே, நாங்கள் உபயதாரர்கள் சேர்ந்து, தனித்தனியாக ஒவ்வொரு சன்னிதியாக சொந்த செலவில் புதுப்பித்து தருவதாக முடிவு செய்து வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், கோவில் செயல் அலுவலர் கேசவன், செயல்பாடு சரியில்லாத நிலையில், நாங்கள் இணை கமிஷனரிடம் முறையிட்டோம். அவர் எங்களை அழைத்து கும்பாபிஷேகம் நடத்த முயற்சி செய்யுங்கள் என்றார்.
ஆனால், திடீரென வேறு ஐந்து பேர்களை அழைத்து, கோவில் செயல் அலுவலர் தன்னிச்சையாக நியமித்து, அவர்களை கும்பாபிஷேகம் செய்ய வசூல் செய்யுங்கள் என ஏற்பாடு செய்துள்ளார்.
கும்பாபிஷேகம் செய்ய அரசு விதிமுறைப்படி குழு அமைக்கக்கூடாது என, அரசு ஆணை உள்ளது. நாங்கள் இக்கோவிலில் பல உபயதாரர்கள் உள்ளனர்.
நாங்கள் இரு முறை கும்பாபிஷேகம் நடத்தியுள்ளோம். எங்கள் உபயதாரர்கள் குழுவினரே திருப்பணி செய்து கும்பாபிஷேகம் நடத்தி தர ஆவணம் செய்ய கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, கோவில் செயல் அலுவலர் கேசவன் கூறியதாவது:
கோவில் திருப்பணிக்கு குழு அமைக்க கூடாது என்பதில்லை. குழு அமைக்க அறநிலையத் துறை கமிஷனருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. அமைச்சரின் பரிந்துரைத்துள்ளார். ஆனால், இன்னும் குழு அமைக்கப்படவில்லை.
உபதயதாரர்கள் அல்லாத சிலர் இக்கோவிலில் திருப்பணிகளை நிறுத்த முயற்சிக்கின்றனர். உபயதாரர்கள் வழக்கம்போல திருப்பணிகளை மேற்கொள்ளலாம்.
இன்னும் சில பணிகள் தான் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. திருப்பணி முடிந்தவுடன் சில மாதங்களில் கும்பாபிஷேகம் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.