காஞ்சிபுரத்தில் அனுமதியின்றி விளம்பர பலகைகள்: நடவடிக்கை எடுக்க கலெக்டரிடம் கவுன்சிலர் புகார்
காஞ்சிபுரத்தில் அனுமதியின்றி விளம்பர பலகைகள்: நடவடிக்கை எடுக்க கலெக்டரிடம் கவுன்சிலர் புகார்
UPDATED : நவ 03, 2026 04:03 PM
ADDED : நவ 03, 2026 03:50 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில், அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்டுள்ள விளம்பர பலகைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் அலட்சியமாக செயல்படும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, 48வது வார்டு தி.மு.க., கவுன்சிலர் கார்த்திக், கலெக்டர் சினேகாவிடம் இன்று (நவ.,3) புகார் மனு அளித்துள்ளார்.
மனுவில் கூறியிருப்பதாவது :
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் பல்வேறு இடங்களில் விளம்பர பலகைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை அமைப்பதற்கு மாநகராட்சியிடம் உரிய அனுமதி பெறுவதுடன், அதற்கான கட்டணங்களையும் செலுத்த வேண்டும். ஆனால், பல விளம்பர நிறுவனங்கள் உரிய அனுமதி பெறாமலும், விதிமுறைகளை மீறியும் விளம்பர பலகைகளை அமைத்துள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக, 2025 மார்ச் மாதம், 2026 ஜூன் மாதம் என பலமுறை, மாநகராட்சி நிர்வாகத்திடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதையடுத்து, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இருந்து, ஆகஸ்ட் 31ம் தேதியும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் அலுவலகத்தில் இருந்து அக்., 16ம் தேதியும் நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
சில விளம்பர பதாகை நிறுவனங்களும் இதற்கு துணை போகின்றன. அனுமதியற்ற விளம்பர பலகைகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும். விதிமுறைகளை மீறிய நிறுவனங்களிடம் இருந்து அபராதம் மற்றும் நிலுவை கட்டணங்களை வசூலிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.