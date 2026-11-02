/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/நகை கடையில் திருடிய தம்பதி பிடிபட்டனர்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 11:06 PM
அ நிறம் | அளவு
படப்பை: படப்பை, பஜார் பகுதி தங்க நகை கடைக்கு நேற்று சென்ற தம்பதியினர், ஊழியர்கள் காண்பித்த நகைகளை பார்வையிட்டு, பின், டிசைன் பிடிக்கவில்லை எனக்கூறி புறப்பட்டனர்.
ஊழியர்கள் சரிபார்த்தபோது, ஒரு சவரன் தங்க கம்மல் மாயமானது தெரிந்தது. தம்பதியை பிடித்து சோதனை செய்ததில் நகையை திருடியது உறுதியானது.
விசாரணையில், அவர்கள் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கேசவன், 55, அவரது தோழி பாண்டியம்மாள், 50, என்பதும், கணவன் – மனைவி போல் நடித்து சிறிய நகை கடைகளில் திருடி வந்ததும் தெரியவந்தது. இருவரையும் படப்பை போலீசார் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.