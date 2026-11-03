டூ – வீலரில் சென்று தம்பதி கார் மோதி உயிரிழப்பு

ADDED : நவ 02, 2026 06:51 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற தம்பதி மீது, பின்னால் வந்த கார் மோதிய விபத்தில், மனைவி சம்பவ இடத்திலும், கணவர் மருத்துவமனையிலும் உயிரிழந்தனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், பாலுசெட்டி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட முசரவாக்கம் கிராமம், முதலியார் தெருவைச் சேர்ந்தவர் முனியன், 55. இவரது மனைவி பொன்னி, 45. இருவரும், நேற்று (நவ.,1), மாலை 6:30 மணியளவில், ‘ஹோண்டா ஆக்டிவா’ இருசக்கர வாகனத்தில், சென்னை -– பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தாமல் ஏரிக்கரை அருகே சென்று கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, பின்னால் வந்த ‘மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி’ கார், இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியது. இதில், இருசக்கர வாகனத்தில் பின்னால் அமர்ந்து சென்ற பொன்னி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். தலையில் பலத்த காயமடைந்த முனியனை, 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் காஞ்சிபுரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று சிகிச்சை அளித்தனர். இருப்பினும், சில மணி நேரங்களிலேயே அவரும் உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து பாலுசெட்டி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.