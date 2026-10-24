சாலைகளில் ஓய்வெடுக்கும் மாடுகளால் விபத்து அபாயம்

UPDATED : அக் 23, 2026 08:26 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:24 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட முக்கிய சாலைகளில், மாடுகள் கூட்டம் கூட்டமாக படுத்து ஓய்வெடுப்பது அதிகரித்து வருவதால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில், மக்கள் நடமாட்டம் மற்றும் வாகன போக்குவரத்து அதிகமுள்ள முக்கிய சாலைகளில், மாடுகள் சர்வ சாதாரணமாக சுற்றித்திரிகின்றன.
குறிப்பாக, நான்கு ராஜ வீதிகள், ஓரிக்கை, செவிலிமேடு பகுதிகளில் சாலை நடுவிலும், சாலை ஓரங்களிலும் மாடுகள் ஓய்வெடுப்பதை தினமும் காண முடிகிறது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் மாடுகளை கடந்து செல்லும்போது அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
இரவு நேரங்களில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாத சாலைகளில் படுத்திருக்கும் மாடுகள், வாகன ஓட்டிகளுக்கு எளிதில் தெரிவதில்லை. இதனால், இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோர் மாடுகள் மீது மோதி விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
திடீரென மாடுகள் சாலையை கடக்கும்போதும், வாகன ஓட்டிகள் நிலைதடுமாறும் சூழல் உள்ளது. மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அவ்வப்போது சாலைகளில் சுற்றித்திரியும் மாடுகளை பிடித்து, அதன் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதித்து வந்தனர்.
இதனால், சாலைகளில் மாடுகள் சுற்றித்திரிவது ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால், சமீபகாலமாக மாடுகளை பறிமுதல் செய்யும் நடவடிக்கையில் சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, மீண்டும் சாலைகளில் மாடுகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது.
மாநகராட்சி சாலைகள் மட்டுமின்றி, நெடுஞ்சாலைகளிலும் மாடுகள் படுத்திருப்பதால், போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது.
எனவே, மாடுகளை சாலைகளில் அவிழ்த்துவிடும் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதிப்பதுடன், தொடர்ந்து விதிமீறலில் ஈடுபடுவோரின் மாடுகளை பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.