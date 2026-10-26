சாலையில் சுற்றித் திரியும் மாடுகள் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்ற பயணம்
சாலையில் சுற்றித் திரியும் மாடுகள் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்ற பயணம்
UPDATED : அக் 21, 2026 02:55 PM
ADDED : அக் 21, 2026 02:52 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: படப்பை அடுத்த செரப்பனஞ்சேரியில், வண்டலுார் - வாலாஜாபாத் நெடுஞ்சாலையில் சுற்றித் திரியும் மாடுகளால், வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றத்துடன் பயணித்து வருகின்றனர்.
வண்டலுார்- – வாலாஜாபாத் நெடுஞ்சாலை வழியே வாலாஜாபாத், காஞ்சிபுரம் பகுதிகளுக்கு தினமும் ஏராளமான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
தவிர, சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இருந்து ஒரகடம், ஸ்ரீபெரும்புதுார் பகுதிகளில் உள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு செல்லும் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் அரசு, தனியார் பேருந்து, பைக் உள்ளிட்ட வாகனங்களில் வந்து செல்கின்றனர்.
இந்த சாலையோரம் உள்ள செரப்பனஞ்சேரி, வஞ்சுவாஞ்சேரி, காரணித்தாங்கல், பனப்பாக்கம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் உள்ள கால்நடை விவசாயிகள், தங்கள் மாடுகளை தொழுவத்தில் வைத்து பராமரிப்பது இல்லை.
மேய்ச்சலுக்காக சாலையில் அவிழ்த்து விடுகின்றனர். இந்த மாடுகள் சாலையில் சுற்றித் திரிவதுடன், சாலை நடுவே ஓவ்வெடுக்கின்றன. இதனால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றத்துடன் பயணித்து வருவதுடன், அடிக்கடி விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்து வருகின்றனர்.
எனவே, நெடுஞ்சாலையில் சுற்றித் திரியும் மாடுகளை, அதன் உரிமையாளர்கள் தொழுவத்தில் வைத்து பராமரிக்க, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.