/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து மா.கம்யூ., ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:14 PM
அ நிறம் | அளவு
சாலவாக்கம்: அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து மா.கம்யூ., கட்சியினர் உத்திரமேரூர் பேருந்து நிலையத்தில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
உத்திரமேரூர் பேருந்து நிலையத்தில், அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய் பொருட்களின் விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து மா.கம்யூ., கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
இதில், வட்ட செயலர் விநாயகமூர்த்தி, மாவட்ட குழு உறுப்பினர் முருகேசன், மாவட்ட செயலர் நேரு பங்கேற்று விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன.