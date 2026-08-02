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மாநகராட்சி கழிப்பறை தண்ணீர் தொட்டியில் விரிசல் வலுவிழக்கும் அபாயம்
மாநகராட்சி கழிப்பறை தண்ணீர் தொட்டியில் விரிசல் வலுவிழக்கும் அபாயம்
ADDED : ஆக 02, 2026 04:15 AM
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காஞ்சிபுரம்: தண்ணீர் தொட்டியில் ஏற்பட்டுள்ள விரிசலால் காஞ்சிபுரம் ராஜாஜி சந்தை அருகில் உள்ள மாநகராட்சி கட்டண கழிப்பறை வலுவிழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
காஞ் சிபுரம் ராஜாஜி சந்தை அருகில், மாநகராட்சி கட்டண கழிப்பறை இயங்கி வருகிறது.
கழிப்பறையின் தண்ணீர் தேவைக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள தொட் டியில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதால், தண்ணீர் கசிவு ஏற்பட்டு, தொட் டி பாசி படர் ந்த நிலையில் உள்ளது.
தொடர்ந்து வெளியேறும் நீரால், நாளடைவில் கழிப்பறை கட்டடமும் வலுவிழக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே , ரா ஜாஜி சந்தை கட்டண கழிப்பறை தண்ணீர் தொட்டியில் ஏற்பட்டுள்ள விரி சலை சீரமைக்க வேண்டும் என, அப் பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.