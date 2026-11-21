கோவில் சுவரில் செடிகள் குடிநீர் தொட்டியில் விரிசல்
கோவில் சுவரில் செடிகள் குடிநீர் தொட்டியில் விரிசல்
UPDATED : நவ 20, 2026 02:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 02:34 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் சந்தவெளி அம்மன் கோவிலை முறையாக பராமரிக்காததால், சுற்றுச்சுவர் மற்றும் குடிநீர் தொட்டியில் அரசமர செடிகள் வளர்ந்து விரிசலடைந்து வருகிறது.
காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள சந்தவெளி அம்மன் கோவில், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இக்கோவிலுக்கு தினமும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து அம்மனை வழிபட்டு செல்கின்றனர். இந்நிலையில், கோவிலை முறையாக பராமரிக்காததால், சுற்றுச்சுவர் மற்றும் குடிநீர் தொட்டியில் அரசமர செடிகள் வளர்ந்துள்ளன.
இதனால், சுற்றுச்சுவரில் விரிசல் ஏற்பட்டு, அதன் உறுதித்தன்மை பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது. மேலும், சுற்றுச்சுவரை ஒட்டியுள்ள குடிநீர் தொட்டியிலும் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. தொட்டியில் குடிநீர் நிரப்பும்போது விரிசல் வழியாக நீர்க்கசிவு ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, சந்தவெளி அம்மன் கோவில் சுற்றுச்சுவர் மற்றும் குடிநீர் தொட்டியில் வளர்ந்துள்ள அரசமர செடிகளை வேருடன் அகற்றி, சேதமடைந்த பகுதிகளை சீரமைக்க, ஹிந்து சமய அறநிலைய துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பக்தர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.